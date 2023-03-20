Зарплаты product-специалистов выросли на 35% в 2022 году

Зарплаты product-специалистов выросли на 35% в 2022 годуМеньше всего платят в небольших компаниях
Зарплатная вилка product-специалистов в 2022 г. выросла до 180 000–220 000 руб., годом ранее она составляла 110 000–150 000 руб., говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Практикум». В опросе приняли участие 712 респондентов, которые отвечают за управление продуктами и проектами. Профессия product-менеджера стоит на стыке бизнес-процессов создания продукта и его маркетинга, пояснила заместитель директора Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Николаева. Управление продуктом предполагает приобретение компетенций в маркетинге продукта, разработке продукта, управлении командой, управлении проектами, поясняет она.
В исследовании говорится, что самая популярная зарплатная вилка в 2022 г. – это 180 000–220 000 руб., на втором месте интервал 300 000–370 000 руб. Как отмечают аналитики, еще в 2021 г. пиковые значения по зарплате не доходили до 300 000 руб. Ее уровень напрямую зависит от специальности: так, product-менеджеры получают больше аналитиков и project-менеджеров. Высокий уровень зарплат также наблюдается у руководителей в этой области. Аналитики отмечают, что у крупного бизнеса со штатом от 1000 человек наблюдается равномерное распределение зарплат. Средние же компании чаще предлагают зарплату в 180 000–220 000 руб., а работодатели со штатом до 200 человек в целом платят меньше.