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Зарплаты product-специалистов выросли на 35% в 2022 году

Меньше всего платят в небольших компаниях
Анастасия Майер
Freepik

Зарплатная вилка product-специалистов в 2022 г. выросла до 180 000–220 000 руб., годом ранее она составляла 110 000–150 000 руб., говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Практикум». В опросе приняли участие 712 респондентов, которые отвечают за управление продуктами и проектами. Профессия product-менеджера стоит на стыке бизнес-процессов создания продукта и его маркетинга, пояснила заместитель директора Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Николаева. Управление продуктом предполагает приобретение компетенций в маркетинге продукта, разработке продукта, управлении командой, управлении проектами, поясняет она.

В исследовании говорится, что самая популярная зарплатная вилка в 2022 г. – это 180 000–220 000 руб., на втором месте интервал 300 000–370 000 руб. Как отмечают аналитики, еще в 2021 г. пиковые значения по зарплате не доходили до 300 000 руб. Ее уровень напрямую зависит от специальности: так, product-менеджеры получают больше аналитиков и project-менеджеров. Высокий уровень зарплат также наблюдается у руководителей в этой области. Аналитики отмечают, что у крупного бизнеса со штатом от 1000 человек наблюдается равномерное распределение зарплат. Средние же компании чаще предлагают зарплату в 180 000–220 000 руб., а работодатели со штатом до 200 человек в целом платят меньше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных