Что такое поликарьера и чем она отличается от подработки

«Рынок все активнее движется в сторону мультидисциплинарности и способности работать на стыке различных областей», – отмечает Павлов. Раньше, говорит он, ценились специалисты с так называемым Т-профилем, т. е. с широкой «насмотренностью» и погружением в свою ключевую область, потом востребованными стали профессионалы типа «П», т. е. те, у кого две глубокие специализации, между которыми они могут находить синергию. Теперь же ценятся люди с так называемым профилем «расчески». Это те, кто обладает глубокой экспертизой сразу в нескольких разных темах и умеет соединять их между собой.