Что такое поликарьера и чем она отличается от подработки

Что такое поликарьера и чем она отличается от подработкиСотрудники выбирают гибкие возможности занятости и монетизируют свои навыки в разных сферах
В исследованиях рынка труда все чаще появляется термин polyworking, по-русски – поликарьера. Под этим термином понимают альтернативу традиционному вертикальному росту на работе, который предполагает поступательное движение вверх от должности к должности в рамках одной профессии или отрасли. Поликарьерист растет, скорее, «горизонтально», нежели «вертикально». Он совмещает несколько ролей и направлений, иногда смежных, иногда диаметрально противоположных, но приносящих доход.
В США, например, по данным бюро трудовой статистики за март 2025 г., более 8,9 млн человек работают на нескольких работах с полной или частичной занятостью. В России аналитики сервиса Gigoo опросили 300 человек и выяснили, что 81% респондентов хотя бы раз зарабатывали вне основной работы, а 48% намерены в 2025 г. протестировать новые форматы занятости.
Работа вместо подработки
Учителя и раньше подрабатывали репетиторами, а врачи государственных поликлиник устраивались на полставки в частные медучреждения, напоминает директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова. А многие руководители бизнеса, к примеру, совмещали предпринимательство с преподаванием, говорят старший партнер «Экопси-консалтинга» Андрей Онучин и партнер консалтинговой компании Ward Howell Дарья Аникина.
Но пандемия и цифровизация вывели совместительство на новый виток развития, превратив его в полноценный тренд на поликарьеру.
На 20% в среднем
В первую очередь этот тренд распространился на представителей креативных профессий, IT-специалистов, работников образования, медиасферы и HR, замечает Онучин. По данным исследования, проведенного в 2025 г. сервисом «Контур.Толк», вторую постоянную работу имеют сейчас 18% россиян, а каждый третий (34%) занимается дополнительной работой время от времени. Опрос Gigoo, показал, что российские специалисты чаще всего выбирают в качестве второй работы консультирование и проектную деятельность.
Случаев второй карьеры на рынке не так много. Легче всего становятся поликарьеристами проектные сотрудники, фрилансеры или «свободные художники», говорит заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом компании Ancor Татьяна Баскина.
Люди с профилем «расчески»
Очень часто люди, строящие поликарьеру, делают это в свободное от основной деятельности время: например, днем они трудятся по найму, вечером – в качестве самозанятого или ИП, констатирует Онучин. Такие активности, добавляет партнер HR-консалтинговой компании Formatta Станислав Павлов, часто не связаны напрямую с обязанностями сотрудников на текущей работе, но построены вокруг их профессиональной деятельности, что становится для многих «надстройкой» к основной карьере и помогает укрепить свои позиции на рынке труда.
Бывают случаи, когда поликарьера рождается из сочетания, казалось бы, несовместимых профессий. Например, инженер параллельно ведет исторический подкаст или разработчик преподает философию, рассказывает HR-директор инфраструктурной платформы для работы с внештатными исполнителями Solar Staff Камилла Столповских. «Я знаю примеры, когда специалист по digital-маркетингу после работы вел занятия по йоге, а менеджер клиентского сервиса преподавала танцы», – добавляет коммерческий директор digital-агенства полного цикла Icontext Мария Волковская.
«Рынок все активнее движется в сторону мультидисциплинарности и способности работать на стыке различных областей», – отмечает Павлов. Раньше, говорит он, ценились специалисты с так называемым Т-профилем, т. е. с широкой «насмотренностью» и погружением в свою ключевую область, потом востребованными стали профессионалы типа «П», т. е. те, у кого две глубокие специализации, между которыми они могут находить синергию. Теперь же ценятся люди с так называемым профилем «расчески». Это те, кто обладает глубокой экспертизой сразу в нескольких разных темах и умеет соединять их между собой.
Разносторонне развитые сотрудники – это конкурентное преимущество: чем богаче коллектив навыками, тем шире внутренний «банк талантов», полагает директор по поддержке и развитию сервисов управления персоналом Центра корпоративных решений (ЦЛР) Ирина Ивановская. Эти люди ведут сразу несколько проектов и сами управляют своим временем, добавляет руководитель направления профессионального подбора кадровой компании Unity Анаит Эмин.
Работодатели против
Российский рынок труда высокотехнологичен, он даже больше цифровизирован, чем многие зарубежные рынки труда, рассуждает руководитель блока исследований и инноваций Сберуниверситета Алексей Суханов. С другой стороны, в России в силу экономических и культурных особенностей по-прежнему не очень много людей с ярко выраженной предпринимательской жилкой. Большинство работников привыкли работать на одну компанию, избегают ситуации неопределенности и нестабильности, предпочитают трудиться в коллективе. Они понимают, что не каждый работодатель согласится, чтобы его специалист передавал свою экспертизу другой компании, не говоря уже о возможном конфликте интересов, объясняет Суханов.
70%
По данным опроса Gigoo, большинство респондентов (83%) начинают строить вторую карьеру, чтобы монетизировать имеющиеся у них навыки. «Когда на основной работе больше расти некуда, а экспертизы много и ею хочется поделиться, можно выбрать в качестве второго карьерного трека консультирование», – говорит основатель компании «Рассвет – производственный консалтинг» Александр Рассадников. По его мнению, поликарьера – это диверсификация деятельности, что не только приносит дополнительные деньги, но и помогает расти дальше в профессии. 62% респондентов Gigoo ищут вторую работу для участия в «значимых проектах», 54% заинтересованы в новых профессиональных связях, а 49% хотели бы получить новые умения.
Офисные работники в России сегодня сильно перегружены, а для дополнительной работы нужны временные ресурсы, энергия и дополнительные знания, отмечает Суханов. Иначе второе занятие останется на уровне хобби и не станет карьерой, считает он. Директор по персоналу Fix Price Антон Максименко рассказывает, что среди сотрудников компании есть и успешные блогеры, и хорошие фотографы. Но этими хобби они могут заниматься в свободное от работы время, так как в течение рабочего дня нужно соблюдать трудовую дисциплину. В целом Максименко считает, что поликарьера может вредить основному делу. Сам он тоже на заре карьеры по выходным и вечерам преподавал.
Что ждет поликарьеристов
Удобным инструментом для совмещения разных видов деятельности стала в России самозанятость, рассказывает Анна Ларионова. Она напоминает, что к марту 2025 г. в России было зарегистрировано уже более 13 млн самозанятых и эта цифра продолжает расти. Во многом развитию тренда поликарьеры способствовало именно развитие платформ, через которые самозанятые находят заказчиков, добавляет эксперт.
Несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются поликарьеристы, они убеждены – будущее за ними и их философией работы. Главный плюс в синергии знаний: навыки из разных областей усиливают друг друга, а взаимодействие с большим числом людей из разных сфер сильно расширяет сеть контактов, говорит Сергей Долгов. Он убежден: поликарьера – не временный тренд, а новая норма, структурный переход от экономики рабочих мест к экономике компетенций.
Тренд на поликарьеру будет расти еще и потому, что для молодого поколения зумеров, которое сейчас выходит на рынок, традиционная модель «вертикальной» карьеры уже потеряла привлекательность. Молодым людям интереснее пробовать себя в разных проектах, развивать личный бренд и сохранять свободу выбора занятия, замечает Павлов из Formatta.
Работодателям же в этих обстоятельствах придется приспосабливаться и находить в новой ситуации не только минусы, но и плюсы. В условиях демографической ямы и дефицита кадров поликарьера становится своего рода «палочкой-выручалочкой» для компаний, полагает Волковская из Iсontext. Если невозможно нанять высококлассного эксперта, можно будет задействовать на условиях частичной или временной занятости поликарьериста высокого класса и таким образом получить доступ к его экспертизе: «Треть специалиста в твоей компании лучше, чем полный ноль».