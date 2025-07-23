ИИ-навыки все чаще становятся обязательными при трудоустройстве

Сбербанк намерен нанимать на все ключевые позиции только кандидатов с базовыми знаниями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой финансовой организации. По его словам, такие требования становятся обязательными еще и для всех действующих сотрудников. Исключение будет сделано только для тех, у кого специфика работы не связана с использованием данного инструмента, – уборщиков и грузчиков, например.