ИИ-навыки все чаще становятся обязательными при трудоустройстве

ИИ-навыки все чаще становятся обязательными при трудоустройствеТакую практику, в частности, ввел у себя Сбербанк
Сбербанк намерен нанимать на все ключевые позиции только кандидатов с базовыми знаниями искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой финансовой организации. По его словам, такие требования становятся обязательными еще и для всех действующих сотрудников. Исключение будет сделано только для тех, у кого специфика работы не связана с использованием данного инструмента, – уборщиков и грузчиков, например.
«Мы видим, что сотрудники, которые владеют этими технологиями, демонстрируют более высокую производительность», – объясняет такое решение первый заместитель предправления Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, если 30 лет назад в резюме часто встречалась фраза «уверенный пользователь ПК», то сегодня требуются уже уверенные пользователи ИИ. Об этом же говорят и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты.