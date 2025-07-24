Каждый четвертый российский предприниматель считает свой бизнес креативным

В начале 2024 г. Росстат утвердил методологию расчета доли креативной экономики в ВВП РФ. Согласно ей, в этот сектор вошли архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимационная продукция, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия. Тем не менее дискуссии о том, какие виды деятельности стоит относить к творческим, продолжаются. Определенность в этом вопросе нужна для оказания господдержки креативному бизнесу.