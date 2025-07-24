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Главная / Менеджмент /

Каждый четвертый российский предприниматель считает свой бизнес креативным

Это позволяет компаниям рассчитывать в том числе на господдержку
Мария Шакирова
Мария Подцероб
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

25% предпринимателей в России относят свой бизнес к творческим индустриям, при этом всего лишь 30% владельцев бизнеса знакомы с термином «креативные индустрии» и ассоциируют его с творчеством (38%), рекламой (17%) и новыми технологиями (13%). Об этом говорится в исследовании, которое провели Минэкономразвития России, Сбербанк и фонд «Общественное мнение». Они провели опрос 614 индивидуальных предпринимателей (ИП) и владельцев ООО.

В начале 2024 г. Росстат утвердил методологию расчета доли креативной экономики в ВВП РФ. Согласно ей, в этот сектор вошли архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимационная продукция, музыка и саунд-дизайн, культурно-зрелищная и литературно-издательская отрасли, изобразительное и визуальное искусство, программное обеспечение, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, журналистика и гастрономия. Тем не менее дискуссии о том, какие виды деятельности стоит относить к творческим, продолжаются. Определенность в этом вопросе нужна для оказания господдержки креативному бизнесу.

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