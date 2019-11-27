Как навести порядок в больших данных

Одно из ключевых препятствий – недоверие к данным, собранным в компании. Ведь руководитель не может полностью доверять выводам, сделанным на основе информации, в которой он не уверен. В проектах мы нередко сталкиваемся с тем, что компании более тщательно относятся к инвентаризации офисной мебели, чем к управлению информационными активами. Компаниям во всех отраслях не хватает метаданных о данных, т. е. сведений о том, какие полезные факты бизнеса содержатся в этих данных, каково качество данных, где они хранятся, как можно их использовать, какими открытыми данными их можно дополнить, чтобы повысить их ценность, как их объединить.