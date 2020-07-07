Как цифровизация снижает затраты в сельском хозяйствеИ какие проблемы аграрии решат с помощью технологий
Уровень цифровизации сельского хозяйства в России сейчас не соответствует западным стандартам, но революция в технологиях, возможно, скоро случится. Министерство сельского хозяйства воплощает в жизнь программу «Цифровое сельское хозяйство». Ожидается, что внедрение комплексной цифровизации позволит сельхозпроизводителям снизить затраты не менее чем на 23%. С помощью технологий можно, на мой взгляд, решить три основные проблемы в сельском хозяйстве.
Точное земледелие
Точность – важнейший фактор в сельском хозяйстве. Понимание, где и когда необходимо повлиять на размер урожая, позволит аграрию сократить издержки. Решается это с помощью умного земледелия, которое выстраивает работу не по принципу «здесь и сейчас», а на долгую перспективу. Сегодня необходимо не только получать информацию, но и формировать на ее основе тренды, которые позволят меньше тратить и больше выращивать. Большие данные становятся умными и помогают оценивать потенциал и продуктивность земли в долгосрочной перспективе с помощью экспертных систем. Информацию для этих систем берут с поставленных в полях датчиков, метеостанций, используют спутниковые данные, дроны и т. д.