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Как цифровизация снижает затраты в сельском хозяйстве

И какие проблемы аграрии решат с помощью технологий
Алексей Петунин , заместитель генерального директора SAP CIS​

Уровень цифровизации сельского хозяйства в России сейчас не соответствует западным стандартам, но революция в технологиях, возможно, скоро случится. Министерство сельского хозяйства воплощает в жизнь программу «Цифровое сельское хозяйство». Ожидается, что внедрение комплексной цифровизации позволит сельхозпроизводителям снизить затраты не менее чем на 23%. С помощью технологий можно, на мой взгляд, решить три основные проблемы в сельском хозяйстве.

Точное земледелие

Точность – важнейший фактор в сельском хозяйстве. Понимание, где и когда необходимо повлиять на размер урожая, позволит аграрию сократить издержки. Решается это с помощью умного земледелия, которое выстраивает работу не по принципу «здесь и сейчас», а на долгую перспективу. Сегодня необходимо не только получать информацию, но и формировать на ее основе тренды, которые позволят меньше тратить и больше выращивать. Большие данные становятся умными и помогают оценивать потенциал и продуктивность земли в долгосрочной перспективе с помощью экспертных систем. Информацию для этих систем берут с поставленных в полях датчиков, метеостанций, используют спутниковые данные, дроны и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных