Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Менеджмент Эксклюзивно по подписке

Пять рекомендаций, как с нуля организовать работу совета директоров в частной компании

Почему вредно слепо копировать практику крупных публичных компаний
Игорь Розанов , управляющий директор Академии АНД (академии при Ассоциации независимых директоров)

Многие владельцы частных компаний заинтересованы в создании совета директоров, желая повысить устойчивость компании и найти новые возможности роста. Но натыкаются на отсутствие наглядных примеров, конкретизирующих роль советов и детали организации их деятельности.

В крупной публичной компании интуитивно понятно, чем занимается совет директоров: мониторингом и контролем, защитой интересов акционеров и инвесторов, выполнением требований регуляторов и бирж.

А в частной компании с выручкой, скажем, в 2–7 млрд руб. в год роль совета очень сильно зависит от обстоятельств. Единственный ли у компании владелец? Управляет ли он бизнесом сам или это прерогатива наемных менеджеров? Или в компании несколько акционеров и все с разными точками зрения?

В компаниях со зрелой корпоративной культурой между советом и менеджментом – огромный водораздел. У них разграничены полномочия, каждый действует на основе согласованных документов. А в частной компании, только налаживающей корпоративное управление, если увеличить дистанцию между советом и менеджментом, свести функцию совета к контрольной, есть риск не получить ни ценности для бизнеса, ни новых возможностей. И наоборот, если чрезмерно вовлечь совет в операционные детали, топ-менеджмент чувствует себя свободным от ответственности.

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных