В компаниях со зрелой корпоративной культурой между советом и менеджментом – огромный водораздел. У них разграничены полномочия, каждый действует на основе согласованных документов. А в частной компании, только налаживающей корпоративное управление, если увеличить дистанцию между советом и менеджментом, свести функцию совета к контрольной, есть риск не получить ни ценности для бизнеса, ни новых возможностей. И наоборот, если чрезмерно вовлечь совет в операционные детали, топ-менеджмент чувствует себя свободным от ответственности.