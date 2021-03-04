Пять рекомендаций, как с нуля организовать работу совета директоров в частной компанииПочему вредно слепо копировать практику крупных публичных компаний
Многие владельцы частных компаний заинтересованы в создании совета директоров, желая повысить устойчивость компании и найти новые возможности роста. Но натыкаются на отсутствие наглядных примеров, конкретизирующих роль советов и детали организации их деятельности.
В крупной публичной компании интуитивно понятно, чем занимается совет директоров: мониторингом и контролем, защитой интересов акционеров и инвесторов, выполнением требований регуляторов и бирж.
А в частной компании с выручкой, скажем, в 2–7 млрд руб. в год роль совета очень сильно зависит от обстоятельств. Единственный ли у компании владелец? Управляет ли он бизнесом сам или это прерогатива наемных менеджеров? Или в компании несколько акционеров и все с разными точками зрения?
В компаниях со зрелой корпоративной культурой между советом и менеджментом – огромный водораздел. У них разграничены полномочия, каждый действует на основе согласованных документов. А в частной компании, только налаживающей корпоративное управление, если увеличить дистанцию между советом и менеджментом, свести функцию совета к контрольной, есть риск не получить ни ценности для бизнеса, ни новых возможностей. И наоборот, если чрезмерно вовлечь совет в операционные детали, топ-менеджмент чувствует себя свободным от ответственности.