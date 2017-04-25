Aудиторов беспокоит технический прогресс

По данным 13-го ежегодного исследования современного состояния профессии внутреннего аудитора, проведенного PwC, все меньше компаний в мире ощущают пользу от внутреннего аудита (44% в 2017 г. против 54% в 2017 г.). В России доля мало меняется (24% в 2016 г. и 25% в 2017 г.). 18% опрошенных в мире и 9% в России говорят, что служба внутреннего аудита играет ключевую роль в их организациях, помогая им предвидеть факторы, приводящие к коренным переменам в бизнесе, и внедрять стратегии, предусматривающие несколько вариантов развития ситуации. В числе факторов, которые сильнее всего могут нарушить привычный ход деятельности организаций в ближайшие три года, 37% российских респондентов называют дестабилизацию в области информационной безопасности, а 35 и 32% респондентов соответственно – технический прогресс и цифровые инновации. По всему миру в онлайн-опросе PwC приняли участие 1892 руководителя, из них 58% – руководители и сотрудники служб внутреннего аудита, а 42% – члены правления или совета директоров.