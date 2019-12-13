Дерипаска и Абрамович стали самыми упоминаемыми за рубежом бизнесменами из России
Компания LexisNexis оценила упоминаемость российских миллиардеров в зарубежной прессе. При проведении исследования медиа-аналитики LexisNexis изучили упоминаемость 98-ми россиян, вошедших в рейтинг миллиардеров Forbes-2019, в публикациях англоязычных СМИ всего мира за этот год. Подобный рейтинг составлен впервые. «Медиалогия» оценивает упоминаемость персон и компаний только в российских СМИ.
Первое место занял совладелец компании Evraz и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, у него 9684 упоминания. Более половины публикаций о нем сделаны британскими СМИ, а тематика этих публикаций в основном связана с футболом. В этом году медиа несколько раз сообщали о планах Абрамовича продать «Челси» и возможных покупателях клуба, который подвергся санкциям Европейской федерации футбола (УЕФА) и в течение нескольких лет не может выиграть чемпионат Англии. В ноябре и декабре СМИ писали, что Абрамович отклонил несколько предложений о продаже «Челси».
Второе место занял акционер En+ Олег Дерипаска, который отстает от Абрамовича по уровню популярности почти вдвое (4735 публикаций). В начале года о нем писали из-за американских санкций, а осенью его упоминали в связи с возможным лишением гражданства Кипра. Третье место у Михаила Фридмана – 2894 публикации. Его вызывали на допрос в испанский суд по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Участие Фридмана в процессе освещалось деловыми англоязычными СМИ.
В первую десятку рейтинга также вошли:
Вагит Алекперов
Виктор Вексельберг
Павел Дуров
Михаил Прохоров
Леонид Михельсон
Юрий Мильнер
Алишер Усманов
В список еще попал 70-летний Петр Кондрашев – совладелец Соликамского магниевого завода, бывший руководитель химкомпании «Сильвинит» (в 2011 г. была объединена с «Уралкалием»). Кондрашев оказался на 11-ом месте рейтинга, благодаря тому, что швейцарские СМИ опубликовали несколько сот материалов, посвященных компании Meyer Burger – производителю оборудования для «солнечной энергетики». Принадлежащий Кондрашеву фонд Sentis Capital является крупным акционером этого предприятия.