Дерипаска и Абрамович стали самыми упоминаемыми за рубежом бизнесменами из России

Первое место занял совладелец компании Evraz и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, у него 9684 упоминания. Более половины публикаций о нем сделаны британскими СМИ, а тематика этих публикаций в основном связана с футболом. В этом году медиа несколько раз сообщали о планах Абрамовича продать «Челси» и возможных покупателях клуба, который подвергся санкциям Европейской федерации футбола (УЕФА) и в течение нескольких лет не может выиграть чемпионат Англии. В ноябре и декабре СМИ писали, что Абрамович отклонил несколько предложений о продаже «Челси».