По упоминаемости в соцсетях книжные интернет-магазины уступили только маркетплейсам

Как считали

Для расчета рейтинга компания Brand Analytics с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала более 28 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа, опубликованных с 1 января по 31 декабря 2020 г. Анализировались соцсети (проанализировано более 1,5 млрд аккаунтов) «В контакте», «Одноклассники», Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, видеопортал YouTube, блоги (более 330 блог-платформ), форумы (более 1400), сайты отзывов (более 365), публичные каналы и чаты Telegram, а также комментарии к новостным статьям на сайтах СМИ. В рейтинге участвовали онлайн-ритейлеры, позволяющие сделать покупку и заказать доставку товаров на территорию России и имеющие русскоязычный интерфейс. Анализировались компании из рейтинга «Топ-100 крупнейших интернет-магазинов России» компании Data Insight и новые игроки отрасли. Компании, предлагающие цифровой мультимедийный контент (музыка, фильмы), в рейтинг не включались. Для компаний, представленных и в онлайне, и в офлайне, при анализе популярности учитывались сообщения, имеющие отношение к онлайн-продажам.