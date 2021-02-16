«Выбери радио» запустила маркетплейс региональной радиорекламы

Маркетплейс был запущен в конце декабря 2020 г. Сервис позволяет купить и разместить рекламу в эфире всех станций, входящих в группу «Выбери радио», это 95 региональных вещателей в 18 городах России, рассказал Терещук. По его словам, get-radio.ru рассчитан в первую очередь на прямых рекламодателей – представителей малого и среднего бизнеса, привыкших работать с системами контекстной рекламы «Яндекс.Директ» и MyTarget.