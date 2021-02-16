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«Выбери радио» запустила маркетплейс региональной радиорекламы

Интересен он будет прежде всего компаниям малого и среднего бизнеса, считают эксперты
Тимур Бордюг
PIXABAY

Группа «Выбери радио» начала продажу рекламы в радиоэфире региональных станций через маркетплейс get-radio.ru, сообщил «Ведомостям» гендиректор компании Вадим Терещук. Группа входит в холдинг «Медиа 1» предпринимателя Ивана Таврина. Ее партнером по проекту на паритетных началах стало медиаагентство Name, специализирующееся на радиорекламе.

Маркетплейс был запущен в конце декабря 2020 г. Сервис позволяет купить и разместить рекламу в эфире всех станций, входящих в группу «Выбери радио», это 95 региональных вещателей в 18 городах России, рассказал Терещук. По его словам, get-radio.ru рассчитан в первую очередь на прямых рекламодателей – представителей малого и среднего бизнеса, привыкших работать с системами контекстной рекламы «Яндекс.Директ» и MyTarget.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных