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Влад Бумага выпустит готовые завтраки для школьников

Партнерами блогера по бизнесу стали бывшие топ-менеджеры Danone и «Пятерочки»
Марина Бочкарева
Популярный у школьников блогер Влад А4 (Владислав Бумага) запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада /a4 / vk.com

Популярный у школьников блогер Влад А4 (Владислав Бумага) запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса А4 Руслан Воронецкий.

Для развития этого бизнеса в июне было зарегистрировано ООО «Бумажная бумага», в котором блогеру (через кипрскую компанию А4Group) принадлежит 45%, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Остальные 55% в равных долях распределены между бизнес-партнерами Бумаги – бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом, а также бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым. Паулюс и Клочков подтвердили «Ведомостям» участие в проекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных