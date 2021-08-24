Влад Бумага выпустит готовые завтраки для школьников

Влад Бумага выпустит готовые завтраки для школьниковПартнерами блогера по бизнесу стали бывшие топ-менеджеры Danone и «Пятерочки»
Популярный у школьников блогер Влад А4 (Владислав Бумага) запускает бизнес по продаже готовых завтраков, кукурузных палочек и лимонада, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса А4 Руслан Воронецкий.
Для развития этого бизнеса в июне было зарегистрировано ООО «Бумажная бумага», в котором блогеру (через кипрскую компанию А4Group) принадлежит 45%, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Остальные 55% в равных долях распределены между бизнес-партнерами Бумаги – бывшим вице-президентом по маркетингу в «Данон Россия» Виталиусом Паулюсом, а также бывшим топ-менеджером розничных сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексеем Клочковым. Паулюс и Клочков подтвердили «Ведомостям» участие в проекте.
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