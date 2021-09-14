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Сценарист «Горько!» поработает над оригинальными проектами ivi

Онлайн-кинотеатр заключил сделку first look deal с Алексеем Казаковым
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку first look deal со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым, сообщили «Ведомостям» стороны. Контракт двухлетний, он даст ivi приоритетное право выбора проектов этого автора. Всего, как уточнили в ivi, за указанное время Казаков должен будет написать для онлайн-кинотеатра два оригинальных сериала по 8–10 эпизодов в каждом.

По условиям сотрудничества Казаков также выступит продюсером и шоураннером в других проектах онлайн-кинотеатра – не только в сериалах, но и в полнометражных фильмах. Общее количество проектов, в которых по контракту должен будет участвовать Казаков, составит до восьми в год. Казаков – один из самых интересных комедиографов России, который успешно экспериментирует с жанрами, пояснил заключение сделки именно с этим сценаристом Вадим Соколовский, директор департамента производства оригинального контента ivi Originals.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных