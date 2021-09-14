Сценарист «Горько!» поработает над оригинальными проектами ivi

Сценарист «Горько!» поработает над оригинальными проектами iviОнлайн-кинотеатр заключил сделку first look deal с Алексеем Казаковым
Онлайн-кинотеатр ivi заключил сделку first look deal со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым, сообщили «Ведомостям» стороны. Контракт двухлетний, он даст ivi приоритетное право выбора проектов этого автора. Всего, как уточнили в ivi, за указанное время Казаков должен будет написать для онлайн-кинотеатра два оригинальных сериала по 8–10 эпизодов в каждом.
По условиям сотрудничества Казаков также выступит продюсером и шоураннером в других проектах онлайн-кинотеатра – не только в сериалах, но и в полнометражных фильмах. Общее количество проектов, в которых по контракту должен будет участвовать Казаков, составит до восьми в год. Казаков – один из самых интересных комедиографов России, который успешно экспериментирует с жанрами, пояснил заключение сделки именно с этим сценаристом Вадим Соколовский, директор департамента производства оригинального контента ivi Originals.