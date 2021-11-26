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В Госдуме поддержат законопроект о запрете показа сексуальных девиаций в интернете

Ранее эти предложения обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре
Марина Тюняева (Бочкарёва)
По словам Останиной, если говорить о запретах показа именно для детей, то помимо пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений запретить следует и демонстрацию таких отношений и девиаций / Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете, запрещающим демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями, сообщила «Ведомостям» глава комитета Нина Останина. Эти предложения в конце октября обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре.

«В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение (по запрету их показа. – «Ведомости»). Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», – рассказала Останина. Депутат подчеркнула, что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и для всех пользователей интернета. В то же время на согласование комитета такой законопроект не поступал, отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных