В Госдуме поддержат законопроект о запрете показа сексуальных девиаций в интернете

«В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение (по запрету их показа. – «Ведомости»). Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», – рассказала Останина. Депутат подчеркнула, что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и для всех пользователей интернета. В то же время на согласование комитета такой законопроект не поступал, отметила она.