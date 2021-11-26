В Госдуме поддержат законопроект о запрете показа сексуальных девиаций в интернете

В Госдуме поддержат законопроект о запрете показа сексуальных девиаций в интернетеРанее эти предложения обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете, запрещающим демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями, сообщила «Ведомостям» глава комитета Нина Останина. Эти предложения в конце октября обсуждались Общественным советом при Роскомнадзоре.
«В данном случае, когда предполагается транслировать однополые сексуальные связи, я буду поддерживать такое предложение (по запрету их показа. – «Ведомости»). Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», – рассказала Останина. Депутат подчеркнула, что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и для всех пользователей интернета. В то же время на согласование комитета такой законопроект не поступал, отметила она.