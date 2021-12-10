Основатель Comedy Club и «Национальная медиа группа» создадут СП

Основатель Comedy Club и «Национальная медиа группа» создадут СПНовый продакшн будет производить оригинальный контент для российских онлайн-платформ
Основатель Comedy Club Артур Джанибекян в ближайшее время создаст и возглавит новый продакшн, рассказали «Ведомостям» два собеседника в «Газпром-медиа» и «Сбере», руководитель кинокомпании и знакомый Джанибекяна.
Компания будет не самостоятельным проектом Джанибекяна, а СП с «Национальной медиа группой» (НМГ), которое будет производить оригинальный контент для российских онлайн-платформ, в частности для Okko, уточнил собеседник «Ведомостей», близкий к НМГ. Соответствующие переговоры с владельцем Okko – «Сбером» – Джанибекян уже ведет, знают два собеседника «Ведомостей». Как будут распределены доли между партнерами, а также станет ли новый продакшн «дочкой» самой НМГ или «НМГ студии», собеседники «Ведомостей» уточнить не смогли.
Джанибекян последние полтора десятка лет был одним из ведущих продюсеров и ключевым топ-менеджером главного конкурента НМГ – «Газпром-медиа». В 2005 г. состоялась премьера шоу Comedy Club, одним из основателей которого является Джанибекян. Шоу по сей день является одним из ключевых для принадлежащих «Газпром-медиа» каналов ТНТ и ТНТ4. В 2007 г. Джанибекян запустил Comedy Club Production, российскую многопрофильную продюсерскую компанию, которая является одним из ключевых поставщиков развлекательного контента для ТНТ. Среди наиболее известных программ, произведенных студией, — Comedy Woman, «Comedy Баттл», «Импровизация», «Однажды в России», «Танцы» и, разумеется, Comedy Club. Долгое время «Газпром-медиа» был совладельцем Comedy Club Production, в 2017 г. холдинг консолидировал 100% этого продакшна.
Продюсер с 2015 по 2018 г. возглавлял субхолдинг «Газпром-медиа. Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), куда входят ТНТ, «Пятница», 2X2, ТВ3 и др. Однако в 2018 г. топ-менеджер перешел на позицию первого заместителя гендиректора ГПМ РТВ.
В 2018 г. с ТНТ к конкурентам на СТС перешел один из самых узнаваемых ведущих канала Сергей Светлаков. После этого в том же направлении проследовал целый ряд творческих единиц – сценаристов и продюсеров, работавших в или на «Газпром-медиа. Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ).
СП с Джанибекяном станет шестым случаем участия НМГ в капитале продакшн компаний. Напрямую или через свои активы («НМГ студия», «СТС медиа») она владеет долями в компании – производителе сериалов Art Pictures Vision и производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio (совладелец обеих компаний – режиссер Федор Бондарчук), кинокомпании «Водород» (фильмы «Лед», «Спутник»), анимационной студии «Метрафильмс» (мультсериал «Три кота» телеканала СТС). Также в 2019-2020 гг. были созданы совместные предприятия Star Media Vision (со Star Media) и Mars Media Vision (с «Марс медиа энтертейнмент»).
Курировать производство в новом СП по линии НМГ будет Вячеслав Муругов, отвечающий в «Национальной медиа группе» за развлекательный контент. Последние пять лет Муругов фактически оперативно управляет каналом СТС, который является главным конкурентом ТНТ, где и выходили шоу Comedy Club Production. Несмотря на жесткую конкуренцию на протяжении долгих лет, Муругова и Джанибекяна связывают хорошие личные отношения, знают собеседники «Ведомостей». Новый продакшн сосредоточится на производстве контента для онлайн-платформ (в состав НМГ входит онлайн-кинотеатр more.tv), что не противоречит контракту Джанибекяна с конкурентом НМГ – холдингом «Газпром-медиа».
В четверг, 9 декабря, «Газпром-медиа» сообщил, что продлил еще на три года эксклюзивные контракты с руководителями и ключевыми продюсерами Comedy Club Production Артуром Джанибекяном, Вячеславом Дусмухаметовым, Семеном Слепаковым, Гариком Мартиросяном и Андреем Левиным. Они начнут действовать с 1 января 2022 г. Новые договоренности, как отмечалось в сообщении холдинга, подразумевают эксклюзив на создание контента для его телевизионных каналов, а также предоставляют право размещать созданный контент на онлайн-площадках- активов ГПМ.
Но на производство контента для диджитал-среды, согласно условиям контрактов, ключевые продюсеры Comedy Club Production «получают полную свободу», сообщал «Газпром-медиа».
На момент публикации связаться с Джанибекяном не удалось. «Ведомости» направили вопросы его представителю. В НМГ отказались от комментариев. Представитель «Сберинтертейнмент» не прокомментировал «Ведомостям» возможное сотрудничество с Джанибекяном, отметив лишь, что компания ведет переговоры «со всеми крупными производителями контента».