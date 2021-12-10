Основатель Comedy Club и «Национальная медиа группа» создадут СП

Джанибекян последние полтора десятка лет был одним из ведущих продюсеров и ключевым топ-менеджером главного конкурента НМГ – «Газпром-медиа». В 2005 г. состоялась премьера шоу Comedy Club, одним из основателей которого является Джанибекян. Шоу по сей день является одним из ключевых для принадлежащих «Газпром-медиа» каналов ТНТ и ТНТ4. В 2007 г. Джанибекян запустил Comedy Club Production, российскую многопрофильную продюсерскую компанию, которая является одним из ключевых поставщиков развлекательного контента для ТНТ. Среди наиболее известных программ, произведенных студией, — Comedy Woman, «Comedy Баттл», «Импровизация», «Однажды в России», «Танцы» и, разумеется, Comedy Club. Долгое время «Газпром-медиа» был совладельцем Comedy Club Production, в 2017 г. холдинг консолидировал 100% этого продакшна.