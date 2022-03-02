Megogo прекращает свою деятельность в РоссииСервисы компании уже недоступны
Видеосервис Megogo прекращает свою деятельность в России, сообщил «Ведомостям» его гендиректор Виктор Чеканов. Компании, по его словам, пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда». От дальнейших комментариев Чеканов отказался.
Компания Megogo была основана в конце 2011 г. украинским предпринимателем Владимиром Боровиком. В 2012 г. сервис начал работать в России, возглавил российскую компанию Виктор Чеканов. Юрлицо видеосервиса в России – ООО «Мегого» – принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited. Владельцем 99% этого юрлица через цепочку компаний является киприот Димостенис Кристомилас.
Бизнес Megogo все эти годы довольно успешно развивался в России. Видеосервис является одним из крупнейших: с долей рынка 7,4% по итогам января - июня 2021 г. он занимал четвертую позицию, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок в январе - июне 2021 г. составил 18,3 млрд руб. Рост рынка к аналогичному периоду 2020 г. аналитики оценили в 40%.
Покупкой Megogo интересовались в 2020-2021 гг. холдинг VEON Ltd, которому принадлежит российский телеком-оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), и медиахолдинг «Газпром-медиа», рассказывали «Ведомостям» собеседники в указанных компаниях. Актив тогда был оценен в 9-10 млрд руб. Но «Газпром-медиа» в итоге отказался от идеи покупать актив из-за связи с бизнесом на Украине, знают два собеседника «Ведомостей» в этом холдинге. В VEON также свернули в итоге идею о покупке этого бизнеса, но почему это произошло – достоверно не известно.
24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Megogo – уже вторая медиакомпания, связанная с Украиной, которая прекращает свою работу в России. Ранее было объявлено о том, что телеканал «Пятница!» (входит в холдинг «Газром-медиа») прекращает сотрудничество с украинским продакшном TeenSpirit, который производит популярную в России программу «Орел и решка».