Газета
Медиа

Megogo прекращает свою деятельность в России

Сервисы компании уже недоступны
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

Видеосервис Megogo прекращает свою деятельность в России, сообщил «Ведомостям» его гендиректор Виктор Чеканов. Компании, по его словам, пришлось пойти на такой шаг из-за отзыва франшизы «основателями бренда». От дальнейших комментариев Чеканов отказался.

Компания Megogo была основана в конце 2011 г. украинским предпринимателем Владимиром Боровиком. В 2012 г. сервис начал работать в России, возглавил российскую компанию Виктор Чеканов. Юрлицо видеосервиса в России – ООО «Мегого» – принадлежит кипрской компании Magavin Enterprises Limited. Владельцем 99% этого юрлица через цепочку компаний является киприот Димостенис Кристомилас.

Бизнес Megogo все эти годы довольно успешно развивался в России. Видеосервис является одним из крупнейших: с долей рынка 7,4% по итогам января - июня 2021 г. он занимал четвертую позицию, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок в январе - июне 2021 г. составил 18,3 млрд руб. Рост рынка к аналогичному периоду 2020 г. аналитики оценили в 40%.

Покупкой Megogo интересовались в 2020-2021 гг. холдинг VEON Ltd, которому принадлежит российский телеком-оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), и медиахолдинг «Газпром-медиа», рассказывали «Ведомостям» собеседники в указанных компаниях. Актив тогда был оценен в 9-10 млрд руб. Но «Газпром-медиа» в итоге отказался от идеи покупать актив из-за связи с бизнесом на Украине, знают два собеседника «Ведомостей» в этом холдинге. В VEON также свернули в итоге идею о покупке этого бизнеса, но почему это произошло – достоверно не известно.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Megogo – уже вторая медиакомпания, связанная с Украиной, которая прекращает свою работу в России. Ранее было объявлено о том, что телеканал «Пятница!» (входит в холдинг «Газром-медиа») прекращает сотрудничество с украинским продакшном TeenSpirit, который производит популярную в России программу «Орел и решка».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных