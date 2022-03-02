Megogo прекращает свою деятельность в России

Покупкой Megogo интересовались в 2020-2021 гг. холдинг VEON Ltd, которому принадлежит российский телеком-оператор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), и медиахолдинг «Газпром-медиа», рассказывали «Ведомостям» собеседники в указанных компаниях. Актив тогда был оценен в 9-10 млрд руб. Но «Газпром-медиа» в итоге отказался от идеи покупать актив из-за связи с бизнесом на Украине, знают два собеседника «Ведомостей» в этом холдинге. В VEON также свернули в итоге идею о покупке этого бизнеса, но почему это произошло – достоверно не известно.