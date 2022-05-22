Гарик «Бульдог» Харламов стал совладельцем караоке-бара на Рублевке

Звезда Comedy Club и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов) стал владельцем 50% в ООО «Невские мелодии», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Это юрлицо одноименного караоке-баре, расположенного в коттеджном поселке Жуковка – одном из населенных пунктов элитного района Рублевка. На момент публикации Харламов не ответил на запрос «Ведомостей».