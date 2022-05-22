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Гарик «Бульдог» Харламов стал совладельцем караоке-бара на Рублевке

Это привлечет новую аудиторию, но вряд ли медийный эффект будет существенным, считают эксперты
Дмитрий Игнатьев Дарья Молоткова
Харламов не новичок в ресторанном бизнесе / Евгений Одиноков / РИА Новости

Звезда Comedy Club и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов) стал владельцем 50% в ООО «Невские мелодии», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Это юрлицо одноименного караоке-баре, расположенного в коттеджном поселке Жуковка – одном из населенных пунктов элитного района Рублевка. На момент публикации Харламов не ответил на запрос «Ведомостей».

Вторым совладельцем караоке-бара в результате сделки стал предприниматель Анатолий Черкасов – ему также принадлежит Первая горная компания, занимающаяся добычей песка и гравия в Подмосковье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных