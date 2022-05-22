Гарик «Бульдог» Харламов стал совладельцем караоке-бара на Рублевке

Гарик «Бульдог» Харламов стал совладельцем караоке-бара на РублевкеЭто привлечет новую аудиторию, но вряд ли медийный эффект будет существенным, считают эксперты
Звезда Comedy Club и телеведущий Гарик «Бульдог» Харламов (настоящее имя – Игорь Харламов) стал владельцем 50% в ООО «Невские мелодии», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Это юрлицо одноименного караоке-баре, расположенного в коттеджном поселке Жуковка – одном из населенных пунктов элитного района Рублевка. На момент публикации Харламов не ответил на запрос «Ведомостей».
Вторым совладельцем караоке-бара в результате сделки стал предприниматель Анатолий Черкасов – ему также принадлежит Первая горная компания, занимающаяся добычей песка и гравия в Подмосковье.
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