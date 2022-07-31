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Клиенты Geekbrains подали второй коллективный иск к онлайн-школе

Компания отказывается возвращать деньги за курсы, от которых отказались сами студенты
Дмитрий Игнатьев Маргарита Соболь
Представитель Geekbrains подтвердил, что случаи, когда «кому-то из студентов может не подойти конкретный курс», действительно бывают в практике онлайн-школы / Максим Стулов / Ведомости

В Савеловский районный суд Москвы 26 июля был подан второй коллективный иск к онлайн-школе Geekbrains, сообщила «Ведомостям» Юлия Алейник, руководитель группы юристов сервиса DestraLegal.ru, который представляет интересы заявителей. «Ведомости» ознакомились с его копией.

Поводом для иска стал отказ EdTech-компании возвращать деньги за онлайн-курсы в начале обучения, следует из текста иска. Заявители – 102 студента, сумма иска – 25,7 млн руб., которая включает в себя стоимость оплаченных курсов, неустойку за отказ удовлетворить требования потребителей и компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. на каждого участника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных