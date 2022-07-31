Клиенты Geekbrains подали второй коллективный иск к онлайн-школе

Поводом для иска стал отказ EdTech-компании возвращать деньги за онлайн-курсы в начале обучения, следует из текста иска. Заявители – 102 студента, сумма иска – 25,7 млн руб., которая включает в себя стоимость оплаченных курсов, неустойку за отказ удовлетворить требования потребителей и компенсацию морального вреда в размере 20 000 руб. на каждого участника.