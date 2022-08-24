Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» объявил о смене владельца

Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» объявил о смене владельцаНовым собственником стал медиаменеджер Олег Леонов, который также возглавил совет директоров компании
АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России «Ведомости», сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ведомостей». 100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов.
Кроме того, был сформирован новый совет директоров БНМ, в который вошли:
Олег Леонов (председатель);
Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН;
Константин Зятьков, генеральный директор, главный редактор газеты «Версия»;
Виктория Панова, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ;
Антон Трифонов, пресс-секретарь Газпромбанка;
Максим Филимонов, вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело».
«Кадровая и редакционная политика остаются неизменными. Коммерческие условия сделки не разглашаются», – заявил Олег Леонов (его слова приводятся в сообщении компании).
Леонов – выпускник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинал карьеру в журнале «Эксперт», позже работал в РБК и «Телекомпании РЕН-ТВ». В настоящий момент возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.