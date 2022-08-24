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Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» объявил о смене владельца

Новым собственником стал медиаменеджер Олег Леонов, который также возглавил совет директоров компании
Ведомости
Олег Леонов / Личный архив

АО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России «Ведомости», сообщает о смене владельца. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию «Ведомостей». 100% акций АО «Саппорт», являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов.

Кроме того, был сформирован новый совет директоров БНМ, в который вошли: 

  • Олег Леонов (председатель);

  • Федор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН;

  • Константин Зятьков, генеральный директор, главный редактор газеты «Версия»;

  • Виктория Панова, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ;

  • Антон Трифонов, пресс-секретарь Газпромбанка;

  • Максим Филимонов, вице-президент по GR и PR группы компаний «Дело».

«Кадровая и редакционная политика остаются неизменными. Коммерческие условия сделки не разглашаются», – заявил Олег Леонов (его слова приводятся в сообщении компании).

Леонов – выпускник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинал карьеру в журнале «Эксперт», позже работал в РБК и «Телекомпании РЕН-ТВ». В настоящий момент возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных