Видеосервис Okko спрятал информацию о владельцах и гендиректоре

Выход Сбербанка из капитала Okko эксперты тогда связывали с желанием вывести из-под санкций свой актив. 6 апреля США внесли банк и ряд его «дочек» в так называемый черный список (SDN–лист). Это значит, что американские активы банка должны быть заморожены, американским гражданам и организациям запрещено проводить любые транзакции как с банком, так и со всеми структурами, в которых он владеет более чем 50%.