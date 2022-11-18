Видеосервис Okko спрятал информацию о владельцах и гендиректоре

Видеосервис Okko спрятал информацию о владельцах и гендиректореНо это не всегда будет спасать компанию от санкций, предупреждают юристы
Юрлицо видеосервиса Okko — ООО «Окко» — скрыло состав своих владельцев и гендиректора, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения были внесены 11 ноября. Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник на финансовом рынке сообщил, что «бенефициаром» Okko стал его гендиректор Сергей Шишкин. Представитель Okko сообщил «Ведомостям», что у видеосервиса сменился учредитель компании, но от дальнейших комментариев отказался.
До мая 2022 г. владельцем Okko был Сбербанк, актив перешел АО «Новые возможности». Это АО на тот момент возглавляла Ирина Реброва, а единственным владельцем была Татьяна Портных. Компания сменила название на АО «ТМТ», информация о ее директоре и владельцах также скрыта.
Выход Сбербанка из капитала Okko эксперты тогда связывали с желанием вывести из-под санкций свой актив. 6 апреля США внесли банк и ряд его «дочек» в так называемый черный список (SDN–лист). Это значит, что американские активы банка должны быть заморожены, американским гражданам и организациям запрещено проводить любые транзакции как с банком, так и со всеми структурами, в которых он владеет более чем 50%.
С долей в 14% Okko занимал третью позицию на рынке российских видеосервисов в январе - июне 2022 г., следует из данных исследовательской компании «ТМТ Консалтинг». Весь рынок за указанный период составил 25,6 млрд руб. В библиотеке видеосервиса есть фильмы и сериалы западных мейджоров.
Хотя «Сбер» официально вышел из состава владельцев видеосервиса еще весной, доступ к Okko по-прежнему можно получить через подписку «Сберпрайм». Но совсем избежать санкционных последствий Okko не удалось. В августе приложение видеосервиса было удалено из App Store. Недоступно оно и сейчас, убедился корреспондент «Ведомостей». В то же время в Google Play приложение можно скачать.
Сбербанк не имеет отношения к Okko с мая 2022 г., в подписку «Сберпрайм» видеосервис входит на партнерских условиях наряду с другими сервисами, заявил «Ведомостям» представитель банка.
С 2018 г. законодательство предусматривает возможность скрывать некоторую информацию в ЕГРЮЛ в случаях, определенных правительством, и по мере усиления санкционного давления кабмин расширял перечень таких случаев, говорит преподаватель Moscow Digital School Владислав Чуканов. Так, по его словам, в апреле 2022 г. правительство разрешило скрывать о себе информацию компаниям, которые сами не находятся под санкциями, но контролируются санкционными банками.
«Контроль определяется не только через владение акциями или долями [компании], но и через возможность определять ее решения, назначать гендиректора, членов совета директоров. Несмотря на отсутствие владения долями, банк мог сохранить контроль через корпоративный договор, который не является публичным документом», – пояснил Чуканов.
Если смена бенефициаров и сокрытие данных об учредителях и гендиректоре проводилось для того, чтобы избежать санкций в отношении Okko, то это не сильно поможет, уверена партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева: «Их контрагенты все равно будут проводить due diligence и затребуют информацию об участниках, директорах, бенефициарах и т. п.».
В то же время, если Сбербанк продал Окко независимым лицам, то основания для скрытия информации на первый взгляд отсутствуют, добавляет она. В случае если бы новым владельцем стал Сергей Шишкин, то явных причин скрывать это могло не быть, говорит управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.
«Возможно, что новым участником Окко могло стать другое лицо, контролируемое Сбербанком. Поэтому информацию скрыли одновременно со сменой участника, если таковая произошла. Но проверить это невозможно», – резюмировал эксперт.