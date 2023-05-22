Издательства повышают цены на книги

Издательства повышают цены на книгиЭто связано с ростом стоимости полиграфических услуг и материалов
Издательства увеличивают цены на бумажные книги. В «Росмэне» с 1 апреля они выросли на 6–8%, сообщил директор издательства Борис Кузнецов. «Рипол классик», по словам его гендиректора Сергея Макаренкова, с начала года повысил цены на бестселлеры на порядка 3%. Издательская группа «Эксмо-АСТ» в I квартале не проводила повышение цен на книги, сообщил «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков (также является бенефициаром Можайского полиграфического комбината, Тверского полиграфкомбината и типографии «Парето-принт»).
Рост цен на книги – прямое следствие увеличения расходов на их выпуск (полиграфуслуги и материалы), говорят издатели. По итогам 2022 г. рост себестоимости книг составил 30%, розничные цены выросли на 15–20%, говорит Новиков. Как результат – российский книжный рынок в 2022 г. вырос только в денежном выражении, на 10% до 109 млрд руб. (с учетом цифровых книг и учебной литературы, данные «Эксмо-АСТ»). А вот по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета учебной литературы) показал падение к 2021 г. на 7% до 229 млн, оценивают там же.