Издательства повышают цены на книги

Рост цен на книги – прямое следствие увеличения расходов на их выпуск (полиграфуслуги и материалы), говорят издатели. По итогам 2022 г. рост себестоимости книг составил 30%, розничные цены выросли на 15–20%, говорит Новиков. Как результат – российский книжный рынок в 2022 г. вырос только в денежном выражении, на 10% до 109 млрд руб. (с учетом цифровых книг и учебной литературы, данные «Эксмо-АСТ»). А вот по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета учебной литературы) показал падение к 2021 г. на 7% до 229 млн, оценивают там же.