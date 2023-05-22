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Издательства повышают цены на книги

Это связано с ростом стоимости полиграфических услуг и материалов
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Издательства увеличивают цены на бумажные книги. В «Росмэне» с 1 апреля они выросли на 6–8%, сообщил директор издательства Борис Кузнецов. «Рипол классик», по словам его гендиректора Сергея Макаренкова, с начала года повысил цены на бестселлеры на порядка 3%. Издательская группа «Эксмо-АСТ» в I квартале не проводила повышение цен на книги, сообщил «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков (также является бенефициаром Можайского полиграфического комбината, Тверского полиграфкомбината и типографии «Парето-принт»).

Рост цен на книги – прямое следствие увеличения расходов на их выпуск (полиграфуслуги и материалы), говорят издатели. По итогам 2022 г. рост себестоимости книг составил 30%, розничные цены выросли на 15–20%, говорит Новиков. Как результат – российский книжный рынок в 2022 г. вырос только в денежном выражении, на 10% до 109 млрд руб. (с учетом цифровых книг и учебной литературы, данные «Эксмо-АСТ»). А вот по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета учебной литературы) показал падение к 2021 г. на 7% до 229 млн, оценивают там же.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных