Апелляция поддержала взыскание с Ikea 177 млн рублей за отказ от ТВ-рекламы

В решении арбитражного суда отмечается, что Ikea не предоставила Mediamaker средства для компенсации расходов, связанных с отменой рекламной кампании на ТВ, и не выплатила ему агентское вознаграждение, хотя это было предусмотрено договором. Совокупный штраф за нарушение обязательств перед НРА, как указано в документе, составил 35% от суммы плановой стоимости рекламного размещения на ТВ. В результате суд первой инстанции постановил взыскать с Ikea в пользу Mediamaker 175,9 млн руб. на оплату штрафов НРА, 533 128 руб. задолженности по оплате агентского вознаграждения в размере и 200 000 руб. в качестве оплаты госпошлины.