Апелляция поддержала взыскание с Ikea 177 млн рублей за отказ от ТВ-рекламы

Апелляция поддержала взыскание с Ikea 177 млн рублей за отказ от ТВ-рекламыНо взыскать деньги с ушедшей из России компании истцу будет сложно
Десятый арбитражный апелляционный суд в конце апреля отклонил апелляционную жалобу ООО «Икеа дом» (юрлицо компании Ikea в России) и оставил в силе решение арбитражного суда Московской области от 15 февраля 2023 г., согласно которому компания должна выплатить 176,6 млн руб. рекламному агентству Mediamaker (входит в Group4Media). Это следует из решения апелляционного суда, размещенного в картотеке арбитражных дел. В качестве третьего лица к делу привлечен «Национальный рекламный альянс» (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ).
В декабре 2021 г. Mediamaker заключило сделку с НРА на размещение рекламы на российском ТВ в 2022 г. по поручению ООО «Икеа дом», следует из решения суда. А 20 июня 2022 г. российское юрлицо Ikea уведомило Mediamaker об одностороннем отказе от годового контракта, указано там же.
«Ведомости» направили запрос в глобальный офис Ikea. Представители Group4Media и НРА от комментариев отказались.
Ikea объявила о приостановке работы своих магазинов в России 4 марта 2022 г. на фоне спецоперации. Летом компания провела распродажу товаров, остатки выкупили маркетплейсы, после чего начался процесс ликвидации российского юрлица. Всего эта компания управляла в России розничной сетью из 17 магазинов Ikea. 15 июня 2022 г. стало известно о продаже всех четырех производств Ikea в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. 16 февраля 2023 г. замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов назвал покупателей заводов, ими стали специализирующаяся на кухонных столешницах и фасадах компания «Слотекс», а также «Лузалес».
После начала спецоперации многие западные компании полностью ушли из России (кроме Ikea это – Apple, Coca-Cola, Ford, Nokia и др.) или приостановили свои рекламные инвестиции (Pepsico, Mars, Nestle, Procter & Gamble и др.). По итогам 2022 г. Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) впервые в истории не раскрыла показатели телевизионного сегмента рекламного рынка. По оценке рекламной группы OMD OM Group, ТВ-сегмент в 2022 г. сократился на 10–15% к 2021 г. до 168–178 млрд руб.
В решении арбитражного суда отмечается, что Ikea не предоставила Mediamaker средства для компенсации расходов, связанных с отменой рекламной кампании на ТВ, и не выплатила ему агентское вознаграждение, хотя это было предусмотрено договором. Совокупный штраф за нарушение обязательств перед НРА, как указано в документе, составил 35% от суммы плановой стоимости рекламного размещения на ТВ. В результате суд первой инстанции постановил взыскать с Ikea в пользу Mediamaker 175,9 млн руб. на оплату штрафов НРА, 533 128 руб. задолженности по оплате агентского вознаграждения в размере и 200 000 руб. в качестве оплаты госпошлины.
Ikea в цифрах
По оценкам генерального директора Infoline Ивана Федякова, бизнес Ikea в России работал с небольшой маржой: в 2021 г. выручка компании была порядка 157 млрд руб., а прибыль – около 4–5% оборота. Ikea занимала до 20% российского рынка товаров для дома. Кроме того, 14 торговыми центрами «Мега» владееет Ingka Centres (входит в группу компаний Ingka, которой принадлежит бренд Ikea). Источник «Ведомостей» среди консультантов по недвижимости говорит, что шведские владельцы пока не приняли окончательного решения о том, продавать ли свои последние активы в России.
В апелляционной жалобе ООО «Икеа дом» указывало на неправильный расчет штрафа за отмену годовой сделки, но апелляционный суд признал эти доводы несостоятельными. «Расходы ответчика на отмену годовой ТВ-сделки 2022 года полностью соответствуют стандартной рыночной практике, актуальным профессиональным стандартам и общепринятым на рынке рекламы принципам», – указано в решении. Ikea направила кассационную жалобу, заседание назначено на 7 августа.
Это самый крупный иск к Ikea и единственное из этих разбирательств, в котором суд не снизил в десятки раз компенсацию истцу. Среди других крупных исков к «Икеа дом» – заявления от IT-компании ООО «Астронис», которая пытается взыскать 28 млн руб., и от строительной ООО «Яртек» на 23 млн руб.
С большой долей вероятности судебные акты будут оставлены в силе и в кассационной инстанции, поскольку размер штрафа, подлежащего взысканию с «Икеа дом», добровольно был согласован компанией при заключении агентского договора с Mediamaker, считает ведущий юрисконсульт практики разрешения споров юридической компании ЭБР Роман Рукавицын.
С ним согласна управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Елена Гладышева. По сути, судебные акты руководствуются одним из базовых принципов гражданского и международного права – pacta sunt servanda («договоры должны соблюдаться»), поэтому если стороны договорились об оплате штрафных санкций, то выплачены они должны быть в полном объеме, говорит она. Но взыскать задолженность, как отмечает юрист, будет сложно, поскольку «Икеа дом» сейчас находится в стадии ликвидации.
О сложности взыскания задолженности с Ikea говорит и управляющий партнер консалтинговой компании «Аверта групп» Алексей Шаров. Согласно бухгалтерской отчетности ООО «Икеа дом», размер его основных средств за прошлый год уменьшился почти в тридцать раз и на сегодняшний день составляет лишь чуть более 150 млн руб.
«У общества все еще остаются требования к контрагентам на достаточно значительную сумму, но в условиях быстрого сворачивания деятельности возможно возрастание встречных требований», – резюмировал юрист.