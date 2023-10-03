Минкультуры предложило предоставлять прокатные удостоверения в электронном виде

Минкультуры предложило предоставлять прокатные удостоверения в электронном видеСписок разрешенных фильмов будет доступен всем интернет-пользователям
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании электронного регистра для разрешенных к прокату фильмов и государственного реестра национальных фильмов. Это следует из документа, который есть в распоряжении «Ведомостей».
Вместо оформления бумажных документов будет формироваться «юридически значимая запись в соответствующем электронном ресурсе». «В отношении удостоверений национального фильма – в Государственном реестре национальных фильмов, в отношении прокатных удостоверений на фильмы – в Государственном регистре фильмов», – говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что данные о выданных удостоверениях будут размещаться в интернете, а информация станет общедоступной. Проект также вводит определения «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма» в Федеральный закон № 126 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Предложение согласовано с Минцифры и Минэкономразвития, но разногласия возникли с Минфином. Ведомство уточняет, что не была указана информационная система, в которой будет происходить формирование и ведение реестров. Кроме того, Минфин указывает на схожие списки – «Государственный регистр фильмов» и «Реестр удостоверений национальных фильмов».
Согласно действующему законодательству, национальным фильм является в том случае, если он был произведен гражданами России (продюсер и большинство авторов должны быть с гражданством РФ), а также если иностранные инвестиции в производство не превысили 50% сметной стоимости фильма. Прокатное удостоверение выдается Минкультуры. Документ разрешает прокат и показ фильма, то есть разрешает его распространять и публично демонстрировать.
Министерство выступило с предложением создать госреестр национальных фильмов, а также усовершенствовать процедуру выдачи прокатного удостоверения еще в начале года.
Осенью прошлого года глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко заявлял, что в 2023 г. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России будет выделено 11,6 млрд руб. До этого советник президента по культуре Владимир Толстой говорил, что доля российских фильмов в прокате с 2024 г. увеличится на фоне импортозамещения в сфере кино, которое требует наращивания производства национальных фильмов.