Минкультуры предложило предоставлять прокатные удостоверения в электронном виде

Согласно действующему законодательству, национальным фильм является в том случае, если он был произведен гражданами России (продюсер и большинство авторов должны быть с гражданством РФ), а также если иностранные инвестиции в производство не превысили 50% сметной стоимости фильма. Прокатное удостоверение выдается Минкультуры. Документ разрешает прокат и показ фильма, то есть разрешает его распространять и публично демонстрировать.