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Минкультуры предложило предоставлять прокатные удостоверения в электронном виде

Список разрешенных фильмов будет доступен всем интернет-пользователям
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о создании электронного регистра для разрешенных к прокату фильмов и государственного реестра национальных фильмов. Это следует из документа, который есть в распоряжении «Ведомостей».

Вместо оформления бумажных документов будет формироваться «юридически значимая запись в соответствующем электронном ресурсе». «В отношении удостоверений национального фильма – в Государственном реестре национальных фильмов, в отношении прокатных удостоверений на фильмы – в Государственном регистре фильмов», – говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что данные о выданных удостоверениях будут размещаться в интернете, а информация станет общедоступной. Проект также вводит определения «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма» в Федеральный закон № 126 «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Предложение согласовано с Минцифры и Минэкономразвития, но разногласия возникли с Минфином. Ведомство уточняет, что не была указана информационная система, в которой будет происходить формирование и ведение реестров. Кроме того, Минфин указывает на схожие списки – «Государственный регистр фильмов» и «Реестр удостоверений национальных фильмов».

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Согласно действующему законодательству, национальным фильм является в том случае, если он был произведен гражданами России (продюсер и большинство авторов должны быть с гражданством РФ), а также если иностранные инвестиции в производство не превысили 50% сметной стоимости фильма. Прокатное удостоверение выдается Минкультуры. Документ разрешает прокат и показ фильма, то есть разрешает его распространять и публично демонстрировать.

Министерство выступило с предложением создать госреестр национальных фильмов, а также усовершенствовать процедуру выдачи прокатного удостоверения еще в начале года.

Осенью прошлого года глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко заявлял, что в 2023 г. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России будет выделено 11,6 млрд руб. До этого советник президента по культуре Владимир Толстой говорил, что доля российских фильмов в прокате с 2024 г. увеличится на фоне импортозамещения в сфере кино, которое требует наращивания производства национальных фильмов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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