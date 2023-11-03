Главный режиссер Театра им. Вахтангова рассказал о постановке «Повестей Пушкина»Это будет первый спектакль Анатолия Шульева на этом посту
Новый главный режиссер Театра им. Вахтангова Анатолий Шульев в новом сезоне поставит спектакль по «Повестям Белкина» Александра Пушкина. Об этом постановщик рассказал в интервью «Ведомостям». По его словам, постановка планируется для основной сцены и объединит сюжет четырех «белкинских» повестей – «Метель», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель» и «Выстрел» (пятая повесть «Гробовщик» в спектакль не вошла). Как уточнил Шульев, рабочее название спектакля – «Повести Пушкина». Дату премьеры он не раскрыл.
«[Спектакль] будет посвящен хитросплетениям судьбы. История про такое... житейское море, которое существует по каким-то своим, высшим законам. Ты не всегда можешь управлять этим морем, но можешь выбирать, куда тебе идти. В повестях много природы, стихии, чудес, встреч, любви, страданий. Пушкин очень содержательный, таинственный <…> Ощущение тайны должно присутствовать и в спектакле», – пояснил режиссер.
Команда постановки пока формируется, сказал Шульев, отметив, что в спектакле не будет одной центральной роли: «Повести Пушкина» – это ансамблевая история, многонаселенная».
Анатолий Шульев был назначен главным режиссером Театра им. Вахтангова в апреле 2023 г. С 2018 г. по 2022 г. эту должность занимал Юрий Бутусов. В начале февраля 2022 г. свой пост по состоянию здоровья оставил худрук Римас Туминас, возглавлявший театр с 2007 г. После их ухода художественное руководство театра осуществляли новосозданный худсовет и директор Кирилл Крок.
Как пояснил Шульев, в новой конфигурации полномочия распределены так: худсовет продолжает свою работу, но финальные решения принимают главный режиссер и директор.
Шульев также рассказал о других премьерах нового сезона Вахтанговского театра. Всего в плане уже девять названий. Из предстоящих – спектакль «Долгие годы» об отношениях детей и родителей Георгия Долмазяна по пьесе режиссера на Симоновской сцене. На Новой сцене в декабре Владислав Наставшев представит «Повесть о Сонечке», написанную Мариной Цветаевой под впечатлением от ее знакомства с театральной студией Вахтангова. Среди премьер на основной сцене – «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу в постановке Ивана Поповски.
«Сейчас мы также ведем переговоры о новых постановках с режиссерами Светланой Земляковой (поставила в Театре им. Вахтангова «Сергеев и городок», «Генерал и его семья». – «Ведомости») и Владимиром Ивановым (автор инсценировок и режиссер спектаклей Театра им. Вахтангова «Варшавская мелодия», «Мадемуазель Нитуш», «Матренин двор», «Мертвые души» и др. – «Ведомости»). Очень хотим, чтобы они что-то поставили у нас», – поделился главный режиссер.
33-летний Анатолий Шульев – один из самых молодых театральных руководителей в стране. Ученик Туминаса по Театральному училищу им. Бориса Щукина, Шульев ставил спектакли в Театре им. Пушкина, Театре им. Маяковского и др. В репертуаре Театра им. Вахтангова идут две его постановки – «Дурочка» по комедии Лопе де Веги и «Амадей» про Моцарта и Сальери. «Повести Пушкина» станут его первым спектаклем в театре в новом качестве.