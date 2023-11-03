Главный режиссер Театра им. Вахтангова рассказал о постановке «Повестей Пушкина»

Шульев также рассказал о других премьерах нового сезона Вахтанговского театра. Всего в плане уже девять названий. Из предстоящих – спектакль «Долгие годы» об отношениях детей и родителей Георгия Долмазяна по пьесе режиссера на Симоновской сцене. На Новой сцене в декабре Владислав Наставшев представит «Повесть о Сонечке», написанную Мариной Цветаевой под впечатлением от ее знакомства с театральной студией Вахтангова. Среди премьер на основной сцене – «Обыкновенное чудо» по Евгению Шварцу в постановке Ивана Поповски.