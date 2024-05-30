Крупнейшая в России издательская группа остановила поставки книг сети «Лабиринт»

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» из-за долгов приостановила отгрузку книг сети «Лабиринт», рассказал «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков. Задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы на текущий момент, как уточнил Новиков, составляет «сотни миллионов рублей». По его словам, издательства группы с начала года сокращали поставки «Лабиринту» и обсуждали погашение долгов за поставленный товар, которые начали формироваться еще в 2023 г., добавил он. «Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов. Надеюсь, это получится сделать в течение недели и отгрузки книг «Лабиринту» будут возобновлены», – заявил Новиков.