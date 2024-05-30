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Крупнейшая в России издательская группа остановила поставки книг сети «Лабиринт»

Книжный ритейлер накопил долги перед издательствами «Эксмо-АСТ» на «сотни миллионов»
Дмитрий Игнатьев
Мария Истомина
Сеть книжных магазинов «Лабиринт» сформировала долги перед издательствами/ Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» из-за долгов приостановила отгрузку книг сети «Лабиринт», рассказал «Ведомостям» ее совладелец Олег Новиков. Задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы на текущий момент, как уточнил Новиков, составляет «сотни миллионов рублей». По его словам, издательства группы с начала года сокращали поставки «Лабиринту» и обсуждали погашение долгов за поставленный товар, которые начали формироваться еще в 2023 г., добавил он. «Но достигнутые договоренности партнером не были выполнены в оговоренный срок. В итоге нами было принято решение о приостановке поставок книг в эту сеть до момента урегулирования всех вопросов. Надеюсь, это получится сделать в течение недели и отгрузки книг «Лабиринту» будут возобновлены», – заявил Новиков.

«Ведомости» направили запрос в сеть «Лабиринт» – на момент подписания номера в печать ответ не поступил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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