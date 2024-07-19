Мемуары Бритни Спирс официально издадут в России

Мемуары Бритни Спирс в России могут быть востребованными, а продажи – высокими, несмотря на то что книгу планируется выпустить на год позже, чем в США, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Певица очень популярна в России: во-первых, ее хиты нулевых годов прекрасно помнит «поколение MTV», а во-вторых, за перипетиями ее жизни в соцсетях продолжают активно следить миллионы человек, отмечает он: «Кроме того, в России сейчас выходит не так много резонансных книг».