Мемуары Бритни Спирс официально издадут в России

Мемуары Бритни Спирс официально издадут в РоссииПраво на выпуск этой книги могло обойтись «Бомборе» более чем в $90 000
Издательство «Бомбора» (импринт издательства «Эксмо», специализирующийся на нон-фикшн литературе) достигло предварительных договоренностей с представителями и агентами Бритни Спирс об издании в России мемуаров певицы. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Бомборы». Планируемый срок выхода книги – осень 2024 г., но он может быть скорректирован в зависимости от сроков финального оформления сделки, уточнили в издательстве.
В России проводились торги на право сделать предложение правообладателям на выпуск этой книги. В них, как рассказали «Ведомостям» собеседники в двух крупных книжных издательствах, участвовали три российских издательства – «Бомбора», АСТ (оба входят в холдинг «Эксмо-АСТ») и издательская группа «Альпина». Финальная ставка «Бомборы», по словам одного из них, составила $91 500 (около 8 млн руб.).
Автобиография Бритни Спирс «The woman in me» («Женщина во мне») вышла в США 24 октября 2023 г., в этой стране ее издает издательство Gallery Books (входит в холдинг Simon&Shuster). В своей книге певица впервые рассказала о сексуализированном насилии в своей семье, аборте от популярного певца Джастина Тимберлейка, который она сделала в 19 лет, а также о собственных ментальных проблемах. Издательский холдинг Simon&Shuster прекратил выпуск книжных новинок в России после начала СВО.
С января 2024 г. торговый дом «Эксмо» (входит в одноименное издательство) продавал в России мемуары Бритни Спирс только в оригинале, на английском языке, писали ранее «Ведомости». Экземпляры этой книги, по словам гендиректора издательства «Эксмо» Евгения Капьева, были приобретены у оптового дистрибутора из той страны, где книга была официально выпущена на английском языке, и ввезены в Россию. Дистрибутора и страну Капьев не раскрывал. В марте 2023 г. по такой же схеме ТД «Эксмо» начал продавать в России автобиографию принца Гарри «Spare» («Запасной»).
Вероятно, у Gallery Books есть право на издание мемуаров только в определенных странах, предполагает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин: «В таком случае договариваться о выпуске книги действительно необходимо напрямую с автором, поскольку именно он будет являться правообладателем в остальной части мира».
Мемуары Бритни Спирс в России могут быть востребованными, а продажи – высокими, несмотря на то что книгу планируется выпустить на год позже, чем в США, считает автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Певица очень популярна в России: во-первых, ее хиты нулевых годов прекрасно помнит «поколение MTV», а во-вторых, за перипетиями ее жизни в соцсетях продолжают активно следить миллионы человек, отмечает он: «Кроме того, в России сейчас выходит не так много резонансных книг».
Высоким продажам автобиографии Бритни Спирс не помешает и то, что эту книгу уже ввозили в Россию на английском языке, уверен книжный обозреватель, главный редактор медиа «Билли» Максим Мамлыга: «Ее аудитория на русском языке будет многократно превышать ту, что прочла ее в оригинале».
Масштаб успеха мемуаров Бритни в России, в том числе, будет зависеть и от маркетинговой стратегии, которую выберет издательство, также отмечает Мамлыга: «Кажется важным при продвижении книги сделать акцент на том, что это не просто автобиография одного из самых ярких голосов своего времени, но и шире – история борьбы за эмансипацию, за самостоятельность».