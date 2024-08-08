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Сергей Жуков судится с лейблом «Джем» за права на хиты группы «Руки вверх!»

«Очистка» прав на песни «Малыш» и «Крошка моя» нужна, чтобы использовать их в фильме о группе
Дмитрий Игнатьев
Григорий Сысоев / РИА Новости

Один из основателей и солист группы «Руки вверх!» – Сергей Жуков в июле 2024 г. подал в Арбитражный суд города Москвы два иска к музыкальному издательству «Джем», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Первый иск направлен на признание исключительных прав Жукова на музыку и текст треков из первого альбома группы «Руки вверх!» – «Дышите равномерно» (в том числе «Малыш», «Студент», «История любви» и др.), пояснила гендиректор юридической компании IPCodex Наталья Полианчик (представляет интересы Жукова в суде). А второй – на признание исключительных прав на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!» (среди них – «Крошка моя», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтая», «Песенка» и др.).

В издательстве «Джем» на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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