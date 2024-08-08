Сергей Жуков судится с лейблом «Джем» за права на хиты группы «Руки вверх!»

Один из основателей и солист группы «Руки вверх!» – Сергей Жуков в июле 2024 г. подал в Арбитражный суд города Москвы два иска к музыкальному издательству «Джем», обнаружил корреспондент «Ведомостей». Первый иск направлен на признание исключительных прав Жукова на музыку и текст треков из первого альбома группы «Руки вверх!» – «Дышите равномерно» (в том числе «Малыш», «Студент», «История любви» и др.), пояснила гендиректор юридической компании IPCodex Наталья Полианчик (представляет интересы Жукова в суде). А второй – на признание исключительных прав на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!» (среди них – «Крошка моя», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтая», «Песенка» и др.).