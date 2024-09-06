«Эксмо–АСТ» инвестирует более 100 млн рублей в запуск серий книг для детей

В издательствах, специализирующихся на выпуске детской литературы, подтвердили тенденцию к падению продаж детской литературы. У издательства «Абрикобукс», по словам его главного редактора Людмилы Никитиной, сокращение продаж в январе–июне 2024 г. в штуках составило 1,3% к тому же периоду 2023 г., в деньгах же фиксируется небольшой рост – на 1,6%. Гендиректор издательства VoiceBook Евгения Ханоянц тоже зафиксировала снижение продаж детских книг за тот же период, но динамику к первому полугодию 2023 г. она не раскрыла. В «Росмэн» на текущий момент совокупные продажи в деньгах растут на 8–12% к 2023 г., но эта динамика идет «вопреки» рынку детской книги, который показывает падение, отмечает директор этого издательства Борис Кузнецов. Динамику по продажам в штуках Кузнецов не раскрыл.