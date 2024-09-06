«Эксмо–АСТ» инвестирует более 100 млн рублей в запуск серий книг для детей

«Эксмо–АСТ» инвестирует более 100 млн рублей в запуск серий книг для детейИздательская группа планирует заместить «выпавшие» из ассортимента книги по западным мультфильмам
Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо–АСТ» инвестирует до 2025 г. более 100 млн руб. в запуск около 50 новых книжных серий для детей, рассказал «Ведомостям» ее представитель. 80% этой суммы будет направлено непосредственно на выпуск книжных серий, еще 20% – на маркетинг, уточнил он. Сроки окупаемости одной серии, по словам представителя «Эксмо-АСТ», в среднем составляют один–два года.
В частности, в 2025 г. департамент «Планета детства» издательства АСТ (входит в «Эксмо–АСТ») планирует выпустить сказочную повесть «Волшебник Изумрудного города» в кинообложке (одноименный фильм режиссера Игоря Волошина выйдет в кинопрокат 1 января 2025 г.), отметил представитель «Эксмо-АСТ». В числе других важных проектов АСТ – книги Владимира Сутеева, Юрия Энтина, Андрея Усачева и художника Владимира Конашевича, а также серия книг писателя Лазаря Лагина, среди которых и повесть-сказка «Старик Хоттабыч». Кроме того, к выпуску департамент «Планета детства» АСТ, по словам представителя «Эксмо–АСТ», готовит серию книг с популярным детским блогером Миланой Хаметовой, книги с объемными картинками для малышей и т.д. В издательстве «Эксмодетство» (входит в «Эксмо») в 2025 г., как уточнил представитель «Эксмо–АСТ», планируется издать большой пул книг для малышей до трех лет, в том числе, книги-игрушки, а также продолжить расширение патриотической серии «Великие люди великой страны» о ключевых деятелях российской истории.
Решение об инвестициях в издание российских детских серий связано с тем, что маркетплейсы генерируют большие продажи детской литературы, но ее ассортимент сократился на фоне «выпадения» книг по популярным детским лицензиям западных правообладателей, поясняет представитель «Эксмо–АСТ»: «В частности, Disney перестал дистрибутировать свои новые релизы в России, а сроки уже приобретенных у компании прав на издание книг с ее популярными анимационными персонажами подошли к концу».
Как поддерживают детское чтение в России?
Весной 2024 г. президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить новую концепцию по поддержке детского, юношеского и семейного чтения. В своем поручении в 2024 г. Путин отметил, что новая концепция по поддержке детского, юношеского и семейного чтения должна основываться «на приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и учитывать «использование современных информационных технологий». Первый доклад президенту о выполнении этого поручения должен состояться до 20 ноября 2024 г.
Продажи детской бумажной литературы в 2023 г. выросли на 16% к 2022 г. до 26,5 млрд руб., а весь рынок бумажных книг за тот же период увеличился на 11% до 92 млрд руб., следует из уточненной оценки «Эксмо–АСТ» [здесь и далее – оценка только по коммерческому рынку, без учета цифровых книг и учебной литературы]. Но в 2024 г., согласно прогнозу «Эксмо–АСТ» на основе текущих продаж, сегмент детской литературы сократится к 2023 г. на 3% до 25,6 млрд руб., при этом рынок бумажных книг увеличится на 7% до 98 млрд руб.
В издательствах, специализирующихся на выпуске детской литературы, подтвердили тенденцию к падению продаж детской литературы. У издательства «Абрикобукс», по словам его главного редактора Людмилы Никитиной, сокращение продаж в январе–июне 2024 г. в штуках составило 1,3% к тому же периоду 2023 г., в деньгах же фиксируется небольшой рост – на 1,6%. Гендиректор издательства VoiceBook Евгения Ханоянц тоже зафиксировала снижение продаж детских книг за тот же период, но динамику к первому полугодию 2023 г. она не раскрыла. В «Росмэн» на текущий момент совокупные продажи в деньгах растут на 8–12% к 2023 г., но эта динамика идет «вопреки» рынку детской книги, который показывает падение, отмечает директор этого издательства Борис Кузнецов. Динамику по продажам в штуках Кузнецов не раскрыл.
Среди причин сокращения продаж детской литературы – не только уход популярных лицензий и франшиз, но и низкий уровень читательской грамотности, отсутствие у родителей понимания важности чтения, отмечают в «Эксмо–АСТ». Кроме того, на показатели сегмента влияет и демографическая ситуация, добавляет Кузнецов. Количество родившихся в России младенцев (1,264 млн детей) в 2023 г., по данным Росстата, стало минимальным с 1999 г.
Для популяризации детского чтения, в частности, необходимы запуск социальных рекламных кампаний при поддержке Миницифры, правительств регионов, маркетплейсов и цифровых сервисов, отмечают в «Эксмо-АСТ». Среди инициатив по продвижению детского чтения самой издательской группы – разработка и реализация совместных с Минцифры, Российским книжным союзом (РКС), Российской государственной детской библиотекой (РГДБ) и Русской школьной библиотечной ассоциации (РШБА) социальных кампаний «Читающая мама» и «Читаем всей семьей», добавляют в «Эксмо-АСТ».
Также развитию рынка детской книги могло бы способствовать хотя бы частичное субсидирование кредитных ставок для книжных издательств, говорит Ханоянц из VoiceBook: «Мы сокращаем расходы на продвижение своих книг. Ранее наше издательство часто привлекало кредиты для рекламных кампаний, но сейчас ставки стали «космическими».
Позитивной инициативой могло бы стать и включение детских книг в программу «Пушкинская карта» (распространяется на россиян в возрасте от 14 до 22 лет) или аналогичную ей программу, добавляют Кузнецов из «Росмэн» и Никитина из «Абрикобукс». Возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди детей дошкольного возраста по аналогии с программой «Пушкинская карта» летом 2024 г. начала обсуждать с книжными издателями советник президента Елена Ямпольская, писали ранее «Ведомости». Действие книжной карты, по словам собеседника издания, предлагается распространить на маркетплейсы. Номинал карты для покупки книг пока не утвержден, но обсуждается вариант, что он может составить до 3000 руб. в год, также уточнял он.