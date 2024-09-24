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Рекламщики судятся с дистрибуторами китайских авто из-за долгов

Задолженность связанных с «Автотором» компаний, по оценкам истцов, достигла 1 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд города Москвы в августе – сентябре 2024 г. принял к рассмотрению четыре иска от рекламных агентств «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь»), IVK Media Solutions и DOT Digital Agency к дистрибуторам китайских автобрендов Kaiyi, BAIC и SWM (бенефициар – Владимир Щербаков, основатель и основной владелец калининградского автомобилестроительного холдинга «Автотор»), следует из материалов дел, с которыми ознакомились «Ведомости». Совокупная сумма требований по искам составила 1 млрд руб.

Агентство «Лайон коммьюникейшнз» требует взыскать с дистрибутора бренда BAIC (ООО «Баик рус») 592 млн руб., а с дистрибутора SWM (ООО «Восток ветер рус») – 88,6 млн руб., говорится в документах. Агентство IVK Media Solutions, как отмечается в судебных решениях, заявило к дистрибутору Kaiyi (ООО «Каи рус») требования на 363 млн руб. А DOT Digital Agency требует взыскать с него же 5 млн руб. «задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами», указано в иске агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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