Рекламщики судятся с дистрибуторами китайских авто из-за долгов

Агентство «Лайон коммьюникейшнз» требует взыскать с дистрибутора бренда BAIC (ООО «Баик рус») 592 млн руб., а с дистрибутора SWM (ООО «Восток ветер рус») – 88,6 млн руб., говорится в документах. Агентство IVK Media Solutions, как отмечается в судебных решениях, заявило к дистрибутору Kaiyi (ООО «Каи рус») требования на 363 млн руб. А DOT Digital Agency требует взыскать с него же 5 млн руб. «задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами», указано в иске агентства.