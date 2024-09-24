Рекламщики судятся с дистрибуторами китайских авто из-за долгов

Рекламщики судятся с дистрибуторами китайских авто из-за долговЗадолженность связанных с «Автотором» компаний, по оценкам истцов, достигла 1 млрд рублей
Арбитражный суд города Москвы в августе – сентябре 2024 г. принял к рассмотрению четыре иска от рекламных агентств «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь»), IVK Media Solutions и DOT Digital Agency к дистрибуторам китайских автобрендов Kaiyi, BAIC и SWM (бенефициар – Владимир Щербаков, основатель и основной владелец калининградского автомобилестроительного холдинга «Автотор»), следует из материалов дел, с которыми ознакомились «Ведомости». Совокупная сумма требований по искам составила 1 млрд руб.
Агентство «Лайон коммьюникейшнз» требует взыскать с дистрибутора бренда BAIC (ООО «Баик рус») 592 млн руб., а с дистрибутора SWM (ООО «Восток ветер рус») – 88,6 млн руб., говорится в документах. Агентство IVK Media Solutions, как отмечается в судебных решениях, заявило к дистрибутору Kaiyi (ООО «Каи рус») требования на 363 млн руб. А DOT Digital Agency требует взыскать с него же 5 млн руб. «задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами», указано в иске агентства.