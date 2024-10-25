Книжников интегрируют в антипиратский меморандум к концу 2025 года

Книжников интегрируют в антипиратский меморандум к концу 2025 годаЗадержка связана с техническими сложностями, рассказал гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев
Возможность для технической интеграции книжной индустрии в антипиратский меморандум появится до конца 2025 г., рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор крупнейшего игрока на рынке цифровых книг в России – группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев. Такие сроки, по его словам, связаны с разработкой нового софта для реестра пиратских ссылок, поскольку прежнее ПО было рассчитано только на видеоконтент. На текущий момент Медиа-коммуникационный союз (МКС; является держателем указанного реестра), как уточнил Анурьев, уже выбрал подрядчика для создания софта. Но о какой именно компании идет речь, топ-менеджер не раскрыл.
Антипиратский меморандум медиакомпании, продюсеры и интернет-компании подписали в 2018 г. Согласно документу, медиакомпании имеют возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений и купленный контент, на который у них есть исключительные права. Эти ссылки направляются в специальный реестр, держателем которого является МКС.
Держатель самого меморандума – Роскомнадзор.
В РКН переадресовали запрос «Ведомостей» в МКС. Техническую возможность для подключения к реестру правообладателей литературных и музыкальных произведений действительно планируется обеспечить к концу 2025 г., подтвердили в МКС. Работа по созданию нового ПО, как уточнил представитель союза, уже идет. Кто именно занимается разработкой софта, в МКС также не раскрыли.
Сейчас издателям приходится судиться по каждому отдельному случаю нарушения авторских прав. Потери книжных издательств от конкуренции с нелегальными ресурсами Анурьев оценил в «миллиарды рублей». Ранее Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, представляет интересы 15 крупнейших книжных издательств) оценивала их в 3–4 млрд руб. в год.
Легальный рынок цифровых книг в 2023 г. увеличился к 2022 г. на 19% до 12,56 млрд руб., следует из данных ГК «Литрес». А согласно оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, продажи цифровых книг в 2023 г. составили 14,2 млрд руб.