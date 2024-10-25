Книжников интегрируют в антипиратский меморандум к концу 2025 года

Возможность для технической интеграции книжной индустрии в антипиратский меморандум появится до конца 2025 г., рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор крупнейшего игрока на рынке цифровых книг в России – группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев. Такие сроки, по его словам, связаны с разработкой нового софта для реестра пиратских ссылок, поскольку прежнее ПО было рассчитано только на видеоконтент. На текущий момент Медиа-коммуникационный союз (МКС; является держателем указанного реестра), как уточнил Анурьев, уже выбрал подрядчика для создания софта. Но о какой именно компании идет речь, топ-менеджер не раскрыл.