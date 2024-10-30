Рынок рекламы у блогеров в 2024 году вырастет до 40-50 млрд рублей

Другая причина увеличения объема рекламы у блогеров – рост стоимости размещений рекламы в классических медиа, пояснил Рашидов. В первую очередь на ТВ и в интернете на фоне дефицита инвентаря в этих каналах, добавил Калиничев. Так, Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) повысил расценки на размещение телерекламы на федеральных каналах в 2023 г. на 2024 г. на 22–42%, а в 2024 г. на 2025 г. – на 40-58%, писали ранее «Ведомости». А стоимость целевого действия пользователя (или конверсии) performance-рекламы (направлена на достижение конкретных бизнес-результатов – получение заявок или звонков, продажи и т. д.) в интернете в январе-июне 2024 г. увеличилась в среднем на 42,4% к тому же периоду 2023 г.