Рынок рекламы у блогеров в 2024 году вырастет до 40-50 млрд рублей

Рынок рекламы у блогеров в 2024 году вырастет до 40-50 млрд рублейСреди драйверов – инвестиции российских платформ и рост расценок на рекламу в других медиа
Рынок инфлюенс-маркетинга (реклама у блогеров) по итогам 2024 г. достигнет 40-50 млрд руб. Такую оценку в среду, 30 октября, на конференции «Медиабизнес» газеты «Ведомости» представили гендиректор блогерского агентства Blacklight и сооснователь Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максим Перлин, исполнительный директор агентства Hype Agency (50% в нем принадлежит «Национальной медиа группе») Анар Рашидов и директор по стратегии агентства Mindscapes Степан Калиничев.
Оценки темпов роста рынка в 2024 г. у экспертов разнятся в диапазоне от 20 до 60%. Его увеличение на 20-25% к 2023 г. до 40-45 млрд руб. прогнозирует Рашидов. По оценке Перлина, рынок инфлюенс-маркетинга вырастет на 33-35% до 42-43 млрд руб. Самую высокую динамику ожидает Калиничев: согласно его данным, объем рекламы у блогеров увеличится на 50-60% до 50 млрд руб.
При этом Перлин и Калиничев на сессии «Блогер в законе» конференции «Медиабизнес» отметили замедление темпов роста рынка инфлюенс-маркетинга в 2024 г. в сравнении с 2023 г. По их оценкам, в 2023 г. он удвоился к 2022 г. и составил, по данным АБА, 32 млрд руб.
Замедление темпов роста Перлин и Рашидов связали с динамикой 2023 г. к низкой базе рынка в 2022 г. Именно в текущем году, по мнению Перлина, динамика роста объема рекламы у блогеров «пришла в норму».
В числе факторов роста в 2024 г. – активные инвестиции российских соцсетей и платформ в расширение контентной линейки, которые, в частности, были направлены на эксклюзивный выкуп проектов инфлюенсеров, а также запуск новых или обновление существующих инструментов спонсирования блогеров, отметил Перлин.
Аудитория российских платформ
В сентябре 2024 г. средняя аудитория россиян старше 12 лет в соцсети «В контакте» (входит в VK) выросла на 4% до 56 млн человек, а у видеохостинга Rutube (принадлежит «Газпром-медиа») – на 344% до 11,1 млн человек, следует из данных Mediascope. При этом у YouTube этот показатель за тот же период сократился на 9,4% до 47,4 млн человек, указано там же.
Другая причина увеличения объема рекламы у блогеров – рост стоимости размещений рекламы в классических медиа, пояснил Рашидов. В первую очередь на ТВ и в интернете на фоне дефицита инвентаря в этих каналах, добавил Калиничев. Так, Национальный рекламный альянс (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ) повысил расценки на размещение телерекламы на федеральных каналах в 2023 г. на 2024 г. на 22–42%, а в 2024 г. на 2025 г. – на 40-58%, писали ранее «Ведомости». А стоимость целевого действия пользователя (или конверсии) performance-рекламы (направлена на достижение конкретных бизнес-результатов – получение заявок или звонков, продажи и т. д.) в интернете в январе-июне 2024 г. увеличилась в среднем на 42,4% к тому же периоду 2023 г.
Подстегивает рост рынка инфлюенс-маркетинга и увеличение стоимости размещений у самих блогеров, в том числе, на фоне ограничения количества доступных для размещения контента площадок, добавил Калиничев. Но от оценки динамики роста стоимости он воздержался. В 2022 г. в России были заблокированы соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Тогда же самостоятельно ввела ограничения на размещение видео для россиян и соцсеть TikTok. В конце июля о замедлении скорости загрузки десктопной версии видеохостинга YouTube, предназначенной для персональных компьютеров и ноутбуков,сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн («Единая Россия»).
В 2025 г. рынок инфлюенс-маркетинга продолжит расти, но «снизит свои темпы» до уровня, «близкого к общеэкономическому росту в стране», считает Перлин. О дальнейшем замедлении динамики роста говорит и Калиничев. Объем рекламы у блогеров, согласно его оценке, увеличится на 30-40% до 65 млрд руб.: «Если вынести за рамки прогнозы с фундаментальными изменениями digital-ландшафта, таких как возможная блокировка YouTube».