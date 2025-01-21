Генеральным директором издателя «Ведомостей» станет Игнатий Павлов

У Павлова более 10 лет опыта управления в секторе корпоративных коммуникаций. В частности, он отвечал за информационную политику и реализацию медиа проектов в крупных компаниях энергетического сектора. До недавнего времени возглавлял пресс-офис ВЭБ.РФ и принимал активное участие в перезапуске аналитического издания «Эксперт».