Генеральным директором издателя «Ведомостей» станет Игнатий Павлов

Генеральным директором издателя «Ведомостей» станет Игнатий ПавловМихаил Нелюбин, занимающий сейчас этот пост в АО «Бизнес ньюс медиа», покинет компанию 31 января
Акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа» (АО «БНМ»; издатель деловой газеты «Ведомости») объявила об изменениях в руководстве компании. Пост генерального директора с 1 февраля 2025 г. займет Игнатий Павлов. Михаил Нелюбин, занимавший этот пост с 2020 г., покинет компанию и сконцентрируется за развитии собственных проектов, сообщил представитель АО «БНМ».
У Павлова более 10 лет опыта управления в секторе корпоративных коммуникаций. В частности, он отвечал за информационную политику и реализацию медиа проектов в крупных компаниях энергетического сектора. До недавнего времени возглавлял пресс-офис ВЭБ.РФ и принимал активное участие в перезапуске аналитического издания «Эксперт».
««Ведомости» – ведущее деловое издание России с сильным брендом и в хорошей финансовой форме. В моем фокусе будет повышение эффективности работы компании и запуск новых продуктов, которые позволят увеличить пул читателей «Ведомостей», – заявил Павлов.