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Генеральным директором издателя «Ведомостей» станет Игнатий Павлов

Михаил Нелюбин, занимающий сейчас этот пост в АО «Бизнес ньюс медиа», покинет компанию 31 января
Ведомости
Пресс-служба «Ведомостей»
Пресс-служба «Ведомостей»

Акционерное общество «Бизнес Ньюс Медиа» (АО «БНМ»; издатель деловой газеты «Ведомости») объявила об изменениях в руководстве компании. Пост генерального директора с 1 февраля 2025 г. займет Игнатий Павлов. Михаил Нелюбин, занимавший этот пост с 2020 г., покинет компанию и сконцентрируется за развитии собственных проектов, сообщил представитель АО «БНМ».

У Павлова более 10 лет опыта управления в секторе корпоративных коммуникаций. В частности, он отвечал за информационную политику и реализацию медиа проектов в крупных компаниях энергетического сектора. До недавнего времени возглавлял пресс-офис ВЭБ.РФ и принимал активное участие в перезапуске аналитического издания «Эксперт».

««Ведомости» – ведущее деловое издание России с сильным брендом и в хорошей финансовой форме. В моем фокусе будет повышение эффективности работы компании и запуск новых продуктов, которые позволят увеличить пул читателей «Ведомостей», – заявил Павлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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