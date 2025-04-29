Человек-паук и герои Minecraft вошли в число любимых персонажей детей в России

Человек-паук и герои Minecraft вошли в число любимых персонажей детей в РоссииПродажи продукции с ними растут, хотя официально их правообладатели в России не представлены
Человек-паук (права принадлежат Disney) из одноименной кинофраншизы и персонажи видеоигры Minecraft (Microsoft), несмотря на уход из России их американских правообладателей, заняли в 2024 г. второе и третье места в рейтинге любимых кино- и мультгероев у российских детей и подростков от 4 до 15 лет. Это следует из данных опроса исследовательской компании Ipsos, в котором приняли участие 3023 респондента указанного возраста (есть в распоряжении «Ведомостей»), проживающие в городах-миллионниках. Героев Minecraft назвали любимыми 20,1% респондентов, а Человека-паука – 19,7%.
Самыми любимыми кино- и мультгероями у российских детей 4–15 лет в 2024 г. стали Маша и Медведь из одноименного анимационного сериала (производит студия «Анимаккорд»): их назвали 29,5% респондентов. На четвертой позиции – Леди Баг и Супер-Кот из мультсериала с таким же названием от французско-американской ZAG (19,6%; правообладатель лицензии в России – агентство Megalicense), а на пятой оказались персонажи анимационной франшизы «Союзмультфильма» «Простоквашино» (19,4%). Речь идет о Дяде Федоре, коте Матроскине, псе Шарике и т. д.
Ранее, в 2019 г., Человек-паук тоже входил в аналогичный топ-5, но тогда он занимал пятую строчку в рейтинге с результатом 23,6% (в тот год в опросе Ipsos участвовало около 3330 человек). Лидером того исследования также были Маша и Медведь (28,5%), на втором месте разместились герои мультфильмов «Гадкий я» и «Миньоны» американской студии Illumination (25,7%), на третьем – герои кинофраншизы «Гарри Поттер» американской компании Warner Bros. Pictures (24,8%). Новинки llumination и Warner Bros. Pictures с 2022 г. официально в России не выходят. Четвертое место в 2019 г. занимали фиксики из одноименного мультсериала группы компаний «Рики» (24,2%). Герои Minecraft, а также мультсериалов «Леди Баг и Супер-Кот» и «Простоквашино» в топ-5 2019 г. представлены не были.
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Среди указанных мультфраншиз наиболее существенно в 2024 г. выросли продажи продукции с героями проектов Minecraft, «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот» и «Человек-паук», сообщили «Ведомостям» в Wildberries и Ozon. На Wildberries у продукции франшизы Minecraft они увеличились к 2023 г. на 43%, у «Маши и Медведя» – на 37%, у «Леди Баг и Супер-Кота» – на 28%, а у «Человека-паука» – на 27%. На Ozon у продукции под брендом «Леди Баг и Супер-Кот» продажи выросли в два раза, а у товаров с персонажами из «Маши и Медведя» и «Человека-паука» – в 1,5 раза. Абсолютные показатели продаж в денежном выражении представители маркетплейсов не раскрыли. Но в натуральном выражении продажи товаров с «Человеком-пауком» на Wildberries увеличились на 25% примерно до 65 000 шт., отметил представитель этого маркетплейса.
Увеличение продаж лицензионной продукции под брендом «Леди Баг и Супер-Кот» в России в 2024 г. гендиректор Megalicense Захар Назаренко оценил примерно в 50% в сравнении с 2023 г., абсолютные показатели он не раскрыл. Драйвером выступает низкая конкуренция в сегменте лицензионной продукции для аудитории девочек 6–10 лет из-за отсутствия в стране части зарубежных брендов, например франшизы «Холодное сердце» (Disney), считает он. Кроме того, интерес к продукции с героями «Леди Баг и Супер-Кота» поддерживает регулярное обновление официальной линейки игрушек от американской Playmates и высокая активность по выпуску нового контента.
Выручка от лицензирования (учитывает также продажу медиаправ и спецпроекты в промо) франшизы «Простоквашино» в 2024 г. увеличилась на 90% к предыдущему году, рассказал представитель «Союзмультфильма». Абсолютные цифры он также не раскрыл. Популярность «Простоквашино» связана с тем, что бренд развивается по принципу 360°, т. е. в самых разных средах – не только в виде анимации, но и в формате аудиосказок, шоу, мобильных игр и т. д., пояснил представитель «Союзмультфильма». Такой подход, по его словам, обеспечивает множество «точек входа» во вселенную бренда и повышает востребованность проекта у аудитории.
В студии «Анимаккорд» и ГК «Рики» не ответили на запрос «Ведомостей».
Существенная часть представленной в России продукции с «Человеком-пауком» ввозится по параллельному импорту или производится пиратами, говорит Назаренко из Megalicense. Игрушки и другие сопутствующие товары под брендами Spider-Man, Disney и Marvel действительно разрешены к параллельному импорту, следует из перечня Минпромторга. В то же время товары с «Человеком-пауком» могут представлять собой и, например, остатки партий от правообладателя, добавляет Назаренко.
Игрушки, мерч и другие товары, маркированные товарными знаками Microsoft или Minecraft, не включены в перечень Минпромторга, а значит, такая продукция не может ввозиться в Россию неуполномоченными импортерами, отмечает партнер юридической компании Semenov & Pevzner Юлия Ярных. Но Microsoft, по информации Назаренко, и ранее не заключала лицензионные контракты по бренду Minecraft в России. Сейчас продукцию с брендом и героями Minecraft в стране активно «пиратят», знает он. Максимальный штраф для юрлиц за нелегальное использование средств индивидуализации на контрафактном товаре, согласно ст. 14.10 КоАП, может составлять его пятикратную стоимость, но не менее 100 000 руб., знает Ярных.
Интерес к продукции с Minecraft могли подстегнуть анонсы полнометражного фильма «Minecraft в кино» (Warner Bros. Pictures и Legendary), релиз которого в мировом кинопрокате состоялся в апреле 2025 г. (в легальном российском прокате не вышел). В то же время последний крупный проект во вселенной «Человека-паука» датируется 2023 г. – это полнометражный мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» (Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment и др.; тоже не вышел в России официально).
В рейтинге оказались герои тех франшиз, которые любимы сразу несколькими поколениями россиян, отмечает главный редактор индустриального издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый. Попадание Человека-паука и персонажей Minecraft в топ-5 любимых персонажей говорит о том, что к этим героям у части детской аудитории сохраняется высокая лояльность, отмечает главный редактор отраслевого издания «Вестник лицензионного рынка» Мария Рогожина: «И в случае возвращения брендов Disney или выхода бренда Minecraft на российский рынок их официальная лицензионная продукция найдет своего покупателя».
Зарубежные франшизы оказались любимы российскими детьми и подростками даже в отсутствие медийной поддержки, поскольку их прорабатывали под лицензирование еще на этапе создания сценария и разработки персонажей, резюмирует Рогожина: «И чтобы в России появлялись новые яркие франшизы, отечественным производителям контента стоит тоже ориентироваться на такой подход».