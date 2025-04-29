Человек-паук и герои Minecraft вошли в число любимых персонажей детей в России

Среди указанных мультфраншиз наиболее существенно в 2024 г. выросли продажи продукции с героями проектов Minecraft, «Маша и Медведь», «Леди Баг и Супер-Кот» и «Человек-паук», сообщили «Ведомостям» в Wildberries и Ozon. На Wildberries у продукции франшизы Minecraft они увеличились к 2023 г. на 43%, у «Маши и Медведя» – на 37%, у «Леди Баг и Супер-Кота» – на 28%, а у «Человека-паука» – на 27%. На Ozon у продукции под брендом «Леди Баг и Супер-Кот» продажи выросли в два раза, а у товаров с персонажами из «Маши и Медведя» и «Человека-паука» – в 1,5 раза. Абсолютные показатели продаж в денежном выражении представители маркетплейсов не раскрыли. Но в натуральном выражении продажи товаров с «Человеком-пауком» на Wildberries увеличились на 25% примерно до 65 000 шт., отметил представитель этого маркетплейса.