Агентство «Сбера» стало лидером рекламного рынка в 2024 году

Агентство «Сбера» стало лидером рекламного рынка в 2024 годуСовокупный объем медиазакупок рекламных агентств за указанный период вырос на 30% до 628,2 млрд рублей
Рекламное агентство «Сбермаркетинг» по итогам прошлого года впервые с момента его запуска «Сбером» в 2018 г. стало лидером по биллингу (объему закупок рекламы. – «Ведомости»), следует из данных рейтинга медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru (есть у «Ведомостей»). Объем медиазакупок у «Сбермаркетинга» в 2024 г. увеличился на 61% к 2023-му до 64,3 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Годом ранее агентство заняло 3-ю строчку рейтинга с результатом в 40 млрд руб.
На 2-м месте – агентство Media Instinct (входит в крупнейшую в России рекламную группу Group 1), объем биллинга в 2024 г. увеличился на 32% к 2023 г. до 53,5 млрд руб. На 3-ю позицию переместилось агентство Mera (входит в Okkam), лидер рейтинга 2023 г.: оно нарастило медиазакупки на 8% до 45 млрд руб. 4-я позиция – у SkyTecKnowlogy (входит в SkyAlliance). У него показатель в прошедшем году стал больше на 53% и составил 40,8 млрд руб. Замыкает топ-5 рейтинга агентство OMD Optimum Media (входит в Group 1), биллинг которого увеличился на 18% до 37,5 млрд руб.