Агентство «Сбера» стало лидером рекламного рынка в 2024 году

На 2-м месте – агентство Media Instinct (входит в крупнейшую в России рекламную группу Group 1), объем биллинга в 2024 г. увеличился на 32% к 2023 г. до 53,5 млрд руб. На 3-ю позицию переместилось агентство Mera (входит в Okkam), лидер рейтинга 2023 г.: оно нарастило медиазакупки на 8% до 45 млрд руб. 4-я позиция – у SkyTecKnowlogy (входит в SkyAlliance). У него показатель в прошедшем году стал больше на 53% и составил 40,8 млрд руб. Замыкает топ-5 рейтинга агентство OMD Optimum Media (входит в Group 1), биллинг которого увеличился на 18% до 37,5 млрд руб.