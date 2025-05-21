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Агентство «Сбера» стало лидером рекламного рынка в 2024 году

Совокупный объем медиазакупок рекламных агентств за указанный период вырос на 30% до 628,2 млрд рублей
Дмитрий Игнатьев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рекламное агентство «Сбермаркетинг» по итогам прошлого года впервые с момента его запуска «Сбером» в 2018 г. стало лидером по биллингу (объему закупок рекламы. – «Ведомости»), следует из данных рейтинга медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru (есть у «Ведомостей»). Объем медиазакупок у «Сбермаркетинга» в 2024 г. увеличился на 61% к 2023-му до 64,3 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Годом ранее агентство заняло 3-ю строчку рейтинга с результатом в 40 млрд руб.

На 2-м месте – агентство Media Instinct (входит в крупнейшую в России рекламную группу Group 1), объем биллинга в 2024 г. увеличился на 32% к 2023 г. до 53,5 млрд руб. На 3-ю позицию переместилось агентство Mera (входит в Okkam), лидер рейтинга 2023 г.: оно нарастило медиазакупки на 8% до 45 млрд руб. 4-я позиция – у SkyTecKnowlogy (входит в SkyAlliance). У него показатель в прошедшем году стал больше на 53% и составил 40,8 млрд руб. Замыкает топ-5 рейтинга агентство OMD Optimum Media (входит в Group 1), биллинг которого увеличился на 18% до 37,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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