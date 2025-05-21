Спрос на книги о ChatGPT в России увеличился в разы с начала 2025 года

На маркетплейсах, которые выступают в последние годы ключевым каналом продаж бумажных книг, фиксируют аналогичную тенденцию. Так, в Wildberries отметили рост продаж изданий по тематике искусственного интеллекта в штуках в январе – апреле 2025 г. в 6,4 раза к тому же периоду 2024 г. А в Ozon сообщили, что в I квартале этого года было реализовано в семь раз больше экземпляров книг об использовании генеративных нейросетей, чем за аналогичный период 2024 г. Абсолютные цифры в Wildberries и Ozon также не привели.