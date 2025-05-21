Спрос на книги о ChatGPT в России увеличился в разы с начала 2025 года

Спрос на книги о ChatGPT в России увеличился в разы с начала 2025 годаВ числе причин – рост интереса к профессии промпт-инженера, считают эксперты
У россиян кратно вырос запрос на издания про ChatGPT в разных каналах дистрибуции. Так, в крупнейшем в России книжном сервисе «Литрес» выручка от книг по этой теме (учитывались все модели – поштучные продажи и чтение в абонементе и подписке) увеличилась в январе – апреле этого года в 6,8 раза к тому же периоду 2024 г. и превысила 1 млн руб., рассказал «Ведомостям» его представитель.
В книжном сервисе «Строки» (принадлежит МТС) интерес к книгам про ChatGPT за год увеличился в девять раз, рассказала его контент-директор Екатерина Панченко. А в книжной сети «Читай-город» (входит в крупнейшую в России книжную сеть «Читай-город – Буквоед») фиксируют в январе – марте 2025 г. рост экземплярных продаж книг про ChatGPT примерно в шесть раз в годовом выражении. Абсолютные показатели в «Читай-городе» и «Строках» не раскрыли.
На маркетплейсах, которые выступают в последние годы ключевым каналом продаж бумажных книг, фиксируют аналогичную тенденцию. Так, в Wildberries отметили рост продаж изданий по тематике искусственного интеллекта в штуках в январе – апреле 2025 г. в 6,4 раза к тому же периоду 2024 г. А в Ozon сообщили, что в I квартале этого года было реализовано в семь раз больше экземпляров книг об использовании генеративных нейросетей, чем за аналогичный период 2024 г. Абсолютные цифры в Wildberries и Ozon также не привели.
Как продаются книги в России
Расширяется и ассортимент книг про ChatGPT и ИИ в разных каналах дистрибуции. На «Литресе» с 1 января по 30 апреля было опубликовано 77 новых изданий на эту тему, что в 11 раз больше, чем за тот же период 2024 г. Общий размер каталога книг про ИИ в сервисе «Литрес» не раскрыли. В «Строках» на апрель 2025 г. ассортимент книг на тему ИИ увеличился в два раза к аналогичному месяцу 2024 г. до 49 тайтлов.
В «Читай-городе» количество новых изданий о ChatGPT в I квартале увеличилось в 3,5 раза год к году. На Ozon за тот же период предложение книг о GPT-подобных нейросетях расширилось в 3,3 раза. Размер книжного каталога по указанной тематике в абсолютных показателях в «Читай-городе» и Ozon не раскрыли.
Наибольшим спросом у россиян пользуются книги «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга» специалиста по SMM Дамира Халилова (издает «Альпина Паблишер») и «ChatGPT. Мастер подсказок, или Как создавать сильные промты для нейросети» Петра Панды и Арины Сычевой (издает «Питер»), отметили в «Литресе», «Строках», «Читай-городе» и Ozon. Продажи в абсолютных цифрах в этих компаниях не предоставили.
Книга Халилова вышла в сентябре 2024 г. и пользуется высоким спросом: ее итоговый тираж на апрель этого года с учетом допечаток – 32 000 экземпляров, рассказали в издательской группе «Альпина»: «Мы и далее будем расширять портфель книг про ИИ».
ChatGPT – универсальный чат-бот на основе технологии генеративного ИИ, который умеет отвечать на запросы пользователя, поддерживать диалог, писать коды и т. д. Он был запущен в 2022 г. американской компанией OpenAI. Количество активных пользователей ChatGPT превысило уже 400 млн человек в неделю, рассказал в феврале 2025 г. американскому телеканалу CNBC главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткэп.
Интерес именно к ChatGPT у россиян обусловлен тем, что этот чат-бот представляет собой идеальную точку входа в мир нейросетей, считает эксперт по ИИ Виктор Медведев: «Он понятен, доступен, быстро показывает результат. Отсюда и спрос на книги, которые помогают разобраться в функционале ChatGPT и дают понимание, как применять его в жизни и работе».
ChatGPT – наиболее мощный генеративный чат-бот с точки зрения функционала в сравнении со своими конкурентами, поясняет директор Института исследований интернета Карен Казарян. Кроме того, за последние полгода популярность стала набирать профессия промпт-инженера – специалиста, который умеет правильно составлять запросы для нейросетей, резюмирует он: «И, вероятно, люди с помощью книг захотели получить хотя бы базовое представление об ИИ».