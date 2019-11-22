Rambler Group запустила продюсерское бюро во главе с Иваном Вырыпаевым

Размер инвестиций в проект не раскрывается. По плану он выйдет на чистую прибыль в 2021 г., заявила пресс-служба Rambler Group в разговоре с «Коммерсантом». Первый проект «Okko Театра» — комедия Вырыпаева «Интертемейнт». Ее премьера будет в январе.