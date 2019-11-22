Rambler Group запустила продюсерское бюро во главе с Иваном Вырыпаевым
Rambler Group создала театральное продюсерское бюро — «Okko Театр», сообщается в пресс-релизе холдинга. Генеральный продюсер бюро — драматург и кинорежиссер Иван Вырыпаев, директор — Юрий Милютин, которые ранее был директором театра «Практика».
Главная задача «Okko театр, как отмечается в пресс-релизе, — продюсирование спектаклей и их съемка, а миссия — «сделать доступным качественное театральное искусство». Для проекта будут использоваться возможности онлайн-кинотеатра Okko.
Единой сценической площадки у бюро нет, оно заключило партнерство с «Гоголь-центром» в Москве и Центром искусств имени Михаила Барышникова в Нью-Йорке. Актеры, которые работают с бюро, — Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Александр Паль и Джордан Фрай.
Размер инвестиций в проект не раскрывается. По плану он выйдет на чистую прибыль в 2021 г., заявила пресс-служба Rambler Group в разговоре с «Коммерсантом». Первый проект «Okko Театра» — комедия Вырыпаева «Интертемейнт». Ее премьера будет в январе.