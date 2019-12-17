Американский бизнесмен Микаэль Иcраелян купил телеканал RTVi
Американский бизнесмен Микаэль Исраелян купил контрольный пакет международного телеканала для русскоязычной аудитории RTVi, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение канала.
Исраелян полностью выкупил долю Руслана Соколова, которому телеканал принадлежал с 2012 г. Американский бизнесмен видит возможности для расширения бизнеса на западное побережье США, «чтобы привлечь новое поколение зрителей, которые хотят сохранить свои связи с российской культурой и повесткой».
RTVi основал в 1997 г. Владимир Гусинский. В 2017 г. телеканал был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. По данным RTVi, с момента перезапуска аудитория канала выросла с 6,5 млн до 10 млн человек, посещаемость сайта – с 42 000 до 2 млн.