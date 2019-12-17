Американский бизнесмен Микаэль Иcраелян купил телеканал RTVi

RTVi основал в 1997 г. Владимир Гусинский. В 2017 г. телеканал был перезапущен на деньги инвестора, чье имя не разглашается. По данным RTVi, с момента перезапуска аудитория канала выросла с 6,5 млн до 10 млн человек, посещаемость сайта – с 42 000 до 2 млн.