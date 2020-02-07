«Первый канал» впервые бесплатно представит сериал в интернете до эфира

«Первый канал» впервые представит сериал в свободном доступе в интернете до выхода в эфир, сообщила «Ведомостям» пресс-служба телеканала. До этого канал выкладывал в сеть отдельные проекты до эфира по платной подписке в онлайне-кинотеатре kino.1tv.ru.