«Первый канал» впервые бесплатно представит сериал в интернете до эфира
«Первый канал» впервые представит сериал в свободном доступе в интернете до выхода в эфир, сообщила «Ведомостям» пресс-служба телеканала. До этого канал выкладывал в сеть отдельные проекты до эфира по платной подписке в онлайне-кинотеатре kino.1tv.ru.
Первая серия многосерийного фильма «Триггер» вечером 7 февраля будет опубликована на официальной странице «Первого» во «В контакте». В телевизионном эфире сериал начнет транслироваться только в понедельник, 10 февраля.
При этом для онлайна выбрана версия фильма 18+, а в телеэфире будет показана версия 16+. По окончании онлайн-премьеры серия останется в бесплатном доступе в течение следующих трех дней, добавил телеканал.
Многосерийный фильм «Триггер» режиссера Дмитрия Тюрина рассказывает о психологе, практикующем «шоковый» метод психотерапии. Главные роли исполнили Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин.