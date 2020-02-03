«Первый канал» рассказал о запуске нового шоу с Собчак
«Первый канал» объявил о запуске с 10 февраля ежевечернего шоу «Док-ток» с Ксенией Собчак и Александром Гордоном в качестве ведущих. Его показ начнется с 10 февраля, говорится в сообщении канала.
Шоу будет выходит в 22:30 по московскому времени с понедельника по четверг. Предметом обсуждения с ведущими станут «истории, достойные экранизации». Ведущие Ксения Собчак и Александр Гордон будут менять друг друга, внося каждый свое авторское видение в проект, отмечается в пресс-релизе.
«Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — отметила перед премьерой Ксения Собчак. По ее словам, работа над «Док-Ток» была длительной, а сама идея сотрудничества с «Первым каналом» появилась около трех лет назад. «Теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру», — сказала Собчак. «Мы, возможно, увидим в одной и той же истории совсем разные смыслы», — добавил Александр Гордон.
Впервые запуск программы с участием Ксении Собчак был анонсирован осенью 2019 г. «Первый канал» тогда опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер шоу с участием Собчак, не раскрывая названия передачи. В мае 2019 г. Собчак стала одним из генеральных продюсеров телеканала «Супер». С 2014 г. по конец 2018 г. она возглавляла российский журнал L'Officiel. Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 г. и заняла четвертое место. До этого Собчак в разные годы работала на телеканалах и радиостанциях в качестве ведущей и автора программ. В начале 2019 г. телеведущая запустила шоу на YouTube, в котором берет интервью у звезд шоу-бизнеса