«Первый канал» рассказал о запуске нового шоу с Собчак

Впервые запуск программы с участием Ксении Собчак был анонсирован осенью 2019 г. «Первый канал» тогда опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер шоу с участием Собчак, не раскрывая названия передачи. В мае 2019 г. Собчак стала одним из генеральных продюсеров телеканала «Супер». С 2014 г. по конец 2018 г. она возглавляла российский журнал L'Officiel. Собчак баллотировалась на пост президента России в 2018 г. и заняла четвертое место. До этого Собчак в разные годы работала на телеканалах и радиостанциях в качестве ведущей и автора программ. В начале 2019 г. телеведущая запустила шоу на YouTube, в котором берет интервью у звезд шоу-бизнеса