Okko покажет матчи Major League Soccer и Суперлиги Аргентины
Видеосервис Okko купил права на трансляцию в России матчей Суперлиги Аргентины и матчей Major League Soccer (MLS) — дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде, говорится в сообщении компании. Контракт действует три года, начиная с сезона 2020 г. Подписчики видеосервиса смогут смотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории европейских стран.
В подписке Okko Спорт появится отдельный каталог «Футбол в Новом Свете». В нем будут показываться матчи в прямом эфире, а также будут выложены записи игр. Трансляция матчей начнется 29 февраля в 23:30 мск. Первыми сыграют клубы «Динамо Хьюстон» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Каталог «Футбол в Новом Свете» будет доступен как дополнение к текущей подписке без дополнительной оплаты на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web.
Онлайн-кинотеатр Okko входит в Rambler Group. Ежемесячная аудитория сервиса достигает 2,8 млн человек. По итогам 2019 г. выручка Okko выросла на 96% – до 4,9 млрд руб. с учетом НДС.