Okko покажет матчи Major League Soccer и Суперлиги Аргентины

Видеосервис Okko купил права на трансляцию в России матчей Суперлиги Аргентины и матчей Major League Soccer (MLS) — дивизиона системы футбольных лиг в США и Канаде, говорится в сообщении компании. Контракт действует три года, начиная с сезона 2020 г. Подписчики видеосервиса смогут смотреть прямые трансляции основных матчей MLS, доступных для дистрибуции на территории европейских стран.