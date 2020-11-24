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Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российского кино

Ведомости

Министерству культуры России выделят 4,2 млрд руб. на поддержку отечественного кино, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить Минкультуры России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 4200000 тыс. рублей на предоставление Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — говорится в документе. Мера направлена на предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.

Одна половина этой суммы будет направлена на поддержку организаций, осуществляющих показ отечественных фильмов, другая — на поддержку производителей и прокатчиков российского кино. Согласно документу, поддержка должна быть оказана не менее чем 500 и 30 таким организациям соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных