Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российского кино

Одна половина этой суммы будет направлена на поддержку организаций, осуществляющих показ отечественных фильмов, другая — на поддержку производителей и прокатчиков российского кино. Согласно документу, поддержка должна быть оказана не менее чем 500 и 30 таким организациям соответственно.