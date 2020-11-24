Правительство выделит 4,2 млрд рублей на поддержку российского кино
Министерству культуры России выделят 4,2 млрд руб. на поддержку отечественного кино, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выделить Минкультуры России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 4200000 тыс. рублей на предоставление Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии», — говорится в документе. Мера направлена на предотвращение сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.
Одна половина этой суммы будет направлена на поддержку организаций, осуществляющих показ отечественных фильмов, другая — на поддержку производителей и прокатчиков российского кино. Согласно документу, поддержка должна быть оказана не менее чем 500 и 30 таким организациям соответственно.