Песков отменил брифинги из-за подготовки к пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.