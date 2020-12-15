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Песков отменил брифинги из-за подготовки к пресс-конференции Путина

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в течение двух дней не будет давать комментариев СМИ в связи с подготовкой к большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина, назначенной на 17 декабря. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Брифинги в форме конференц-коллов проводятся пресс-секретарем главы государства ежедневно по будням, однако в этот раз он оказался отменен. «Готовимся к пресс-конференции», — сказал Песков, комментируя отмену брифингов.

Большая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.

По словам Пескова, граждане могут отправить вопросы главе государства в текстовом виде и видеосообщениями с 6 по 17 декабря через специальное приложение «Москва-Путину». Текстовые сообщения также можно будет отправить через специальный сайт.

Ранее по теме: Песков рассказал подробности о предстоящей пресс-конференции Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных