Песков отменил брифинги из-за подготовки к пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в течение двух дней не будет давать комментариев СМИ в связи с подготовкой к большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина, назначенной на 17 декабря. Об этом он сообщил «РИА Новости».
Брифинги в форме конференц-коллов проводятся пресс-секретарем главы государства ежедневно по будням, однако в этот раз он оказался отменен. «Готовимся к пресс-конференции», — сказал Песков, комментируя отмену брифингов.
Большая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции. Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, журналисты из федеральных и зарубежных СМИ во время конференции будут находиться в Центре международной торговли.
По словам Пескова, граждане могут отправить вопросы главе государства в текстовом виде и видеосообщениями с 6 по 17 декабря через специальное приложение «Москва-Путину». Текстовые сообщения также можно будет отправить через специальный сайт.