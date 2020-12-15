В работе видеосервиса Netflix произошел сбой
В работе видеосервиса Netflix на территории Малайзии, Нидерландов, США, Франции и Германии наблюдаются технические проблемы, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с подключением к сервису и просмотра видеоконтента. С работой сайта видеоплатформы также наблюдаются технические сбои.
Netflix – крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платящих подписчиков, большая часть из которых живет за пределами США. У сервиса уже есть партнеры более чем в 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ, которые продают подписку на Netflix как часть своего пакета подписки.
Вчера, 14 декабря, в работе Google произошел масштабный сбой. Сервисы Google, включая YouTube и Gmail, были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Google заявили, что проведут тщательную проверку в связи с данным инцидентом, чтобы убедиться, что проблема не повторится в будущем.