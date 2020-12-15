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В работе видеосервиса Netflix произошел сбой

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В работе видеосервиса Netflix на территории Малайзии, Нидерландов, США, Франции и Германии наблюдаются технические проблемы, свидетельствуют данные портала Downdetector. 

Чаще всего пользователи жалуются на проблемы с подключением к сервису и просмотра видеоконтента. С работой сайта видеоплатформы также наблюдаются технические сбои.

Netflix – крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платящих подписчиков, большая часть из которых живет за пределами США. У сервиса уже есть партнеры более чем в 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ, которые продают подписку на Netflix как часть своего пакета подписки.

Вчера, 14 декабря, в работе Google произошел масштабный сбой. Сервисы Google, включая YouTube и Gmail, были временно недоступны из-за сбоя системы аутентификации пользователей. В Google заявили, что проведут тщательную проверку в связи с данным инцидентом, чтобы убедиться, что проблема не повторится в будущем.

Ранее по теме: Google назвал причину масштабного сбоя в работе своих сервисов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных