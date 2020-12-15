В работе видеосервиса Netflix произошел сбой

Netflix – крупнейший видеосервис в мире. У него почти 200 млн платящих подписчиков, большая часть из которых живет за пределами США. У сервиса уже есть партнеры более чем в 50 странах, прежде всего это операторы платного ТВ, которые продают подписку на Netflix как часть своего пакета подписки.