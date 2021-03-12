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Умер сооснователь издателя игр «Бука» Александр Михайлов

Ведомости

Сооснователь и директор издателя видеоигр — компании «Бука» Александр Михайлов умер на 50-м году жизни, сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик. 

«Умер Александр Михайлов, основатель и директор "Буки". Один из важнейших динозавров эпохи», — написал Торик в своем Twitter. 

Смерть Михайлова подтвердил продюсер «Буки» Александр Кутехов, передает TJournal. 

«Бука» была основана в 1993 г. как дистрибутор игр, а вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России. Компания занималась распространением игровых приставок для консолей и ПК. В 1998 г. вышла первая игра из серии про «Петьку и Василия Ивановича», в 1999 г. компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III». 

«Бука» также выпускала в России локализации Far Cry, Half-Life 2, Titan Quest, Company of Heroes, Dark Messiah of Might & Magic, FlatOut и Team Fortress 2. В 2014 г. «Бука» начала издавать игры и приложения для мобильных устройств.

В 2008 г. компания заключила соглашение о продаже 100% фирме «1С». До этого ее акционерами были ИК «Финам» и фонд Norum (подконтрольный ЕБРР) — 52,9%. Остальной пакет принадлежал основателям -  Игорю Устинову, Андрею Антонову, Ольге Белобородовой и Марине Равун. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных