Умер сооснователь издателя игр «Бука» Александр Михайлов

«Бука» была основана в 1993 г. как дистрибутор игр, а вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России. Компания занималась распространением игровых приставок для консолей и ПК. В 1998 г. вышла первая игра из серии про «Петьку и Василия Ивановича», в 1999 г. компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III».