Умер сооснователь издателя игр «Бука» Александр Михайлов
Сооснователь и директор издателя видеоигр — компании «Бука» Александр Михайлов умер на 50-м году жизни, сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.
«Умер Александр Михайлов, основатель и директор "Буки". Один из важнейших динозавров эпохи», — написал Торик в своем Twitter.
Смерть Михайлова подтвердил продюсер «Буки» Александр Кутехов, передает TJournal.
«Бука» была основана в 1993 г. как дистрибутор игр, а вскоре стала представителем Sega, Nintendo и Sony в России. Компания занималась распространением игровых приставок для консолей и ПК. В 1998 г. вышла первая игра из серии про «Петьку и Василия Ивановича», в 1999 г. компания выпустила локализацию «Героев Меча и Магии III».
«Бука» также выпускала в России локализации Far Cry, Half-Life 2, Titan Quest, Company of Heroes, Dark Messiah of Might & Magic, FlatOut и Team Fortress 2. В 2014 г. «Бука» начала издавать игры и приложения для мобильных устройств.
В 2008 г. компания заключила соглашение о продаже 100% фирме «1С». До этого ее акционерами были ИК «Финам» и фонд Norum (подконтрольный ЕБРР) — 52,9%. Остальной пакет принадлежал основателям - Игорю Устинову, Андрею Антонову, Ольге Белобородовой и Марине Равун.