ФАС оштрафовала «Лабораторию Касперского» за недостоверную рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Лабораторию Касперского» на 100 тыс. руб. за недостоверную рекламу программного обеспечения, сообщила пресс-служба ведомства.
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. руб. на АО «Лаборатория Касперского». Причина – недостоверная реклама программного обеспечения Kaspersky Password Manager, сообщавшая не соответствующую действительности цену на продукт», – говорится в сообщении.
Реклама распространялась с июля 2018 г. по сентябрь 2020 г. с помощью сервиса «Яндекс.Директ». Несмотря на то, что стоимость ПО с 12 августа 2020 г. увеличилась до 900 руб. за лицензию на одного пользователя за год, компания продолжала распространять рекламу с указанием его стоимости в размере 450 руб. Комиссия ФАС признала ее нарушающей требования закона о рекламе.