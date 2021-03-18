ФАС оштрафовала «Лабораторию Касперского» за недостоверную рекламу

Реклама распространялась с июля 2018 г. по сентябрь 2020 г. с помощью сервиса «Яндекс.Директ». Несмотря на то, что стоимость ПО с 12 августа 2020 г. увеличилась до 900 руб. за лицензию на одного пользователя за год, компания продолжала распространять рекламу с указанием его стоимости в размере 450 руб. Комиссия ФАС признала ее нарушающей требования закона о рекламе.