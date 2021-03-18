YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Вести Крым»

«Youtube заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикации видео на канале «Вести Крым», – говорится в сообщении. Ограничение введено на неделю из-за публикации от 21 апреля 2019 г. на сайте «Вести Крым» под заголовком «Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР». Компания направит официальный запрос в YouTube с указанием на неправомерность блокировки.