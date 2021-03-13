Захарова назвала тупиковой ситуацию с модерацией контента американскими IT-платформами

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — написала она в Facebook.