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Захарова назвала тупиковой ситуацию с модерацией контента американскими IT-платформами

Ведомости

Ситуация с модерацией контента, в том числе российского, размещенного на американских IT-платформах, достигла смыслового и технологического тупика, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Говоря о вводимых этими платформами рестрикциях, Захарова привела в пример введение возрастных ограничений на фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» в YouTube, а также частичную блокировку телеканала «Крым 24» в Instagram.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик», — написала она в Facebook.

По ее мнению, контент модерируется в произвольном порядке без решения суда или профильного органа власти. Чем дольше IT-компании будут проводить такую политику, тем жестче будут регулировать их деятельность страны по всему миру, добавила Захарова.

Ранее в Google заявили, что наложили ограничение на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube из-за изображения сцен насилия.

Ранее по теме: Замедление Twitter прошло неэффективно

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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