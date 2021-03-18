В МИД сообщили о неудалении соцсетями США угроз против российских дипломатов
Американские социальные сети не удаляют угрозы в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Прямые угрозы, в том числе и в адрес российских дипломатов, министерства иностранных дел либо вообще не блокируются – хотя мы обращаем внимание сети – либо блокируются через несколько месяцев нашей кропотливой работы на этом направлении», – сказала Захарова.
Ранее официальный представитель МИД заявила, что ситуация с модерацией контента, в том числе российского, на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика. По ее словам, платформы «пошли вразнос».
С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, в частности, посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков.