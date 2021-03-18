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В МИД сообщили о неудалении соцсетями США угроз против российских дипломатов

Ведомости

Американские социальные сети не удаляют угрозы в отношении российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Прямые угрозы, в том числе и в адрес российских дипломатов, министерства иностранных дел либо вообще не блокируются – хотя мы обращаем внимание сети – либо блокируются через несколько месяцев нашей кропотливой работы на этом направлении», – сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что ситуация с модерацией контента, в том числе российского, на американских IT-платформах достигла смыслового и технологического тупика. По ее словам, платформы «пошли вразнос». 

С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, в частности, посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков.

Ранее по теме: Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных