В МИД сообщили о неудалении соцсетями США угроз против российских дипломатов

С 10 марта Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении материалов с запрещенной информацией. По данным ведомства, с 2017 г. соцсеть не удалила более 3 тыс. таких материалов, в частности, посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков.