YouTube разблокировал аккаунт телеканала «Вести Крым»
Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телеканала «Вести Крым», следует из сообщения на сайте телерадиокомпании.
«Видеохостинг YouTube разблокировал канал «Вести Крым». Ранее в преддверии седьмой годовщины крымской весны, 17 марта 2021 около 23:00 ночи Youtube заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикации видео на канале сроком на одну неделю», — говорится в сообщении телеканала.
Причиной блокировки, как отметили в телерадиокомпании, является публикация двухлетней давности, которая вышла на YouTube-канале 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: "Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».
Ранее YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Позже администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов в аккаунте телеканала «Крым-24».