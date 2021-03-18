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YouTube разблокировал аккаунт телеканала «Вести Крым»

Ведомости

Видеохостинг YouTube разблокировал аккаунт телеканала «Вести Крым», следует из сообщения на сайте телерадиокомпании.

«Видеохостинг YouTube разблокировал канал «Вести Крым». Ранее в преддверии седьмой годовщины крымской весны, 17 марта 2021 около 23:00 ночи Youtube заблокировал возможность прямых трансляций, а также публикации видео на канале сроком на одну неделю», — говорится в сообщении телеканала.

Причиной блокировки, как отметили в телерадиокомпании, является публикация двухлетней давности, которая вышла на YouTube-канале 21 апреля 2019 года под заголовком «Вот кто в почете на Украине: "Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР».

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «Россия-24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. Позже администрация Instagram ограничила возможность публикации текстовых постов в аккаунте телеканала «Крым-24».

Ранее по теме: YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Вести Крым»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных