Половина россиян назвали цензурой блокировку аккаунтов в западных соцсетях

По мнению 70% опрошенных, необходимо предпринимать меры для борьбы с цензурой со стороны Facebook и Twitter. Действия государства по контролю за достоверностью информации в интернете одобряют 29%, не одобряют — 19%. Более 30% респондентов уверены, что российские пользователи не будут отключены от глобальной сети, 45% — что это скорее не случится, а 16% допускают такую ситуацию.