Половина россиян назвали цензурой блокировку аккаунтов в западных соцсетях
«На вопрос — можно ли считать блокировки пользователей и организаций цензурой со стороны Facebook и Twitter — 49% ответили утвердительно, 29% не рассматривают такие ограничения как цензуру, а 22% ответить не смогли», — говорится в сообщении. Свыше половины — 51% — респондентов считают недопустимой блокировку аккаунтов пользователей в соцсетях, 38% допускают такую возможность.
По мнению 70% опрошенных, необходимо предпринимать меры для борьбы с цензурой со стороны Facebook и Twitter. Действия государства по контролю за достоверностью информации в интернете одобряют 29%, не одобряют — 19%. Более 30% респондентов уверены, что российские пользователи не будут отключены от глобальной сети, 45% — что это скорее не случится, а 16% допускают такую ситуацию.